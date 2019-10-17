Son Dakika Haberleri: İzmit'in parkları yenilenmeye devam ediyor
Son Dakika Güncel İzmit'in parkları yenilenmeye devam ediyor

İzmit'in parkları yenilenmeye devam ediyor

2 saat önce

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi ilçe sınırları içerisindeki parklarda programlı olarak bakım çalışmalarına devam ediyor.

İzmit'in parkları yenilenmeye devam ediyor, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi ilçe sınırları içerisindeki parklarda programlı olarak bakım çalışmalarına devam ediyor.


İzmit Belediyesi sınırları içerisindeki parklar Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yenileniyor. Mevsim şartlarına bağlı olarak zamanla bakımsız kalan parklardaki çalışmalar programlı olarak yürütülüyor. Çocukların sosyal alanları olan parklarda ahşap tamir ve bakım çalışmaları ile hasar tamiri yapılırken ardından boya işlemi gerçekleştiriliyor. Çalışmalar kapsamında ayrıca park alanlarında, yeşil alan ve kaldırımlarda bulunan çalı formlu bitkiler budanıyor.


Parklarda bulunan ve zamanla hasar gören aletlerin bakımı yapılarak çocuklar için güvenli hale getiriliyor. Bahar aylarında yağışın bol olması sebebiyle çok hızlı büyüyen çimler ve yabani otlar tırpan çalışmaları ile temizlenerek yeşil alanların temiz bir görünüme kavuşması sağlanıyor. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:27 Kaynak: İHA
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