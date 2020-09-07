İzmit'in sağlığı için önemli protokol - Son Dakika

İzmit Belediyesi her atığın mümkün olduğunca yeniden değerlendirilmesini amaçlayan "Sıfır Atık" projesi kapsamında bitkisel atık yağların toplanması amacıyla önemli bir protokole imza attı.

Çevreye verdiği önemle bilinen İzmit Belediyesi, İzmit'in çevresinin ve İzmit halkının sağlığının koruması adına önemli bir protokole imza attı. İzmit Belediyesi bitkisel atık yağ toplama konusunda Deha Bitkisel Yağ Toplama Geri Kazanım firmasıyla anlaşma sağladı. Bu anlaşmayla birlikte İzmit Belediyesinin yılda topladığı 6 ton bitkisel yağ rakamının arttırılarak yıllık 10 ton seviyesine çıkması bekleniyor.

Bu önemli anlaşma için İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Havva Açıkgöz, Deha Geri Kazanım Türkiye Koordinatörü Gökmen Mücahit Yılmaz, Genel Müdür Vekili Halil İbrahim Tiryaki ve Müşteri İlişkileri Temsilcisi Bahar Taşkıran bir araya geldi. Yapılan görüşme sonrasında imzalar atılarak İzmit'in geleceğine katkı sunuldu.

Yapılan protokol sonrası İzmit halkına çağrıda bulunan yetkililer, "Vatandaşlarımızın bilinçlerinin arttırılması sağlanarak çevre kirliliğinin daha da azaltılması yönünde düşüncelerimiz var. Vatandaşların evlerinde biriktirdiği bitkisel atık yağları okul, muhtarlık veya belediye hizmet binaları gibi bitkisel atık yağ toplama noktası olan yerlere getirebilirler. Eğer getirme durumları yoksa 0262 318 00 77 numaralı telefon arayarak belediye ekiplerince evlerinden alınabilir. 1 litre bitkisel atık yağ 1 milyon litre suyu kirletmek olup ayrı biriktirilmesi halinde ülke ekonomisine katma değer sağlanmaktadır" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ