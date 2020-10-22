İzmit'in temizliği kadınlara emanet - Son Dakika

İzmit'in temizliği kadınlara emanet

22.10.2020 08:34
İzmit'in temizliği kadınlara emanet, System.String[]

İZMİT Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki yol süpürme ve temizlik araçları kadınlar tarafından kullanılıyor.

İZMİT Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki yol süpürme ve temizlik araçları kadınlar tarafından kullanılıyor. İlçenin merkez bölgesindeki yaklaşık 15 mahallenin temizliğinden sorumlu olan kadınlar, araçların direksiyonunda kendilerini görenlerin şaşırdığını söyledi.

İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki yol süpürme ve temizlik araçları kadınlar tarafından kullanılıyor. Yaklaşık 3 ay önce işe başlayan 2 çocuk annesi Emine Demir (39) ve 1 çocuk annesi Şennur Ersin (49), saat 08.00'de mesaiye başlayarak İzmit'in merkez bölgesinde bulunan yaklaşık 15 mahallenin yollarını süpürerek temiz kalmasını sağlıyor. Kendilerini direksiyonda görenlerin şaşırdığını söyleyen Emine Demir ve Şennur Ersin, özellikle kadın ve çocuklardan çok güzel tepkiler aldıklarını belirtti.

'HELAL OLSUN SİZE' DİYE BAĞIRANLAR OLUYOR'Araç kullanmayı sevdiği için internette gördüğü ilana başvurduğunu söyleyen Emine Demir, "İnternette ve gazetelerde iş ilanlarını gördüm. Zaten benim de araç kullanmaya bir ilgim vardı. Seviyorum araç kullanmayı. Baktım internette böyle bir iş ilanı var. Başvurumu yaptıktan sonra mülakatlara çağırdılar. Mülakatlarda da başarılı olarak işe başladık. Ailem zaten her zaman yanımda. Erkekler de kadınlar da bize güzel tepkiler veriyorlar. Başarılar dileyerek, tebrik ettiklerini söylüyorlar. 'Helal olsun size' diye bağıranlar oluyor. Gerçekten güzel gidiyor" dedi.'İNSANLARIN TEPKİLERİ ÇOK GÜZEL'

Kendilerini gören insanlardan çok güzel tepkiler aldıklarını belirten Şennur Ersin, "Pandemi evresindeydik. İşlerin durulduğu, her yerin komple kapatıldığı dönemlerdi. Gazetede iş ilanını gördüm. Sonra belediyenin sitesine girdiğimde kadın şoförlere de şans verildiğini öğrendim ve başvurumu yaptım. Sınava girdik. Sonrasında yetkili arkadaşlar sağ olsunlar, uygun görmüşler. 3 gün sonrasında mesaj ile 'Gelin görüşelim' denildi. Görüşmeden sonra da 'Bismillah' diyerek çalışmaya başladım. Diğer operatör arkadaşlar bize işi gösterdiler. Şimdi sahada biz geziyoruz. İnsanların tepkileri çok güzel. Genellikle beyler şaşırarak bakıyor, ama bayanlar el sallayarak selam veriyorlar. Çocuklar çok güzel bakıyor. Alkışlayanlar oluyor. Gülücükler var. Çok güzel tepkiler alıyoruz. Herkes, 'Helal olsun' diyor. Çok önceden olması gereken şeylermiş demek ki" diye konuştu.


İzmit'in temizliği kadınlara emanet
İzmit'in temizliği kadınlara emanet
İzmit'in temizliği kadınlara emanet
İzmit'in temizliği kadınlara emanet
İzmit'in temizliği kadınlara emanet
İzmit'in temizliği kadınlara emanet
İzmit'in temizliği kadınlara emanet
İzmit'in temizliği kadınlara emanet
İzmit'in temizliği kadınlara emanet
İzmit'in temizliği kadınlara emanet
İzmit'in temizliği kadınlara emanet
İzmit'in temizliği kadınlara emanet

İzmit Belediyesi, Emine Demir, Helal, İzmit, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmit'in temizliği kadınlara emanet - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Meteoroloji'den Batı Akdeniz'de sağanak yağış uyarısı İngiliz The Guardian: Amerikalı gençler plazmalarını satmak için bilerek koronavirüse yakalanıyor ABD eski Başkanı Obama, megafonla oy isteyerek Biden'a destek oldu Sağlık Bakanı Koca'dan 7 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Vakalarda artış var, kurallara uyalım "Hazır asker" imajıyla gündeme bomba gibi düşen Yıldız Tilbe, yeni tarzıyla yine çok konuşulacak Dondurucudan çıkardıkları erişteyi yiyen aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti Masumlar Apartmanı'nın "Han"ı Birkan Sokullu'nun eski eşinin ünlü oyuncu olduğu ortaya çıktı Bakan Koca, Cem Yılmaz'ın sağlık çalışanlarıyla ilgili çağrısına olumlu yanıt verdi
Eski G.Saraylı Elmander, Örgryte'nin yardımcı antrenörü oldu Eski G.Saraylı Elmander, Örgryte'nin yardımcı antrenörü oldu         
08:36
Son Dakika! 2020 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı Son Dakika! 2020 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı         
08:22
Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Eşini aldatan adamın sözleri Twitter'da tepki çekti Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Eşini aldatan adamın sözleri Twitter'da tepki çekti         
07:46
Adana'da, eşi tarafından darbedilen kadın hastaneye kaldırıldı Adana'da, eşi tarafından darbedilen kadın hastaneye kaldırıldı         
04:02
ABD'den tehdit gibi S-400 sözleri: Türkiye füzeleri test ederek çok şeyi feda etti ABD'den tehdit gibi S-400 sözleri: Türkiye füzeleri test ederek çok şeyi feda etti         
23:24
Vakalardaki vahim artış sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: İlave tedbirler gündemde değil Vakalardaki vahim artış sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: İlave tedbirler gündemde değil         
22:49
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Azerbaycan'dan asker talebi gelirse Türkiye tereddüt etmez Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Azerbaycan'dan asker talebi gelirse Türkiye tereddüt etmez         
21:44
Giydiği çorap nedeniyle eleştirildikten sonra reklam teklifi bekleyen Seda Sayan'ın başına talih kuşu kondu Giydiği çorap nedeniyle eleştirildikten sonra reklam teklifi bekleyen Seda Sayan'ın başına talih kuşu kondu         
20:15
Bilim insanlarından yeni araştırma! Koronavirüsün insanı nasıl hasta ettiği ortaya çıktı Bilim insanlarından yeni araştırma! Koronavirüsün insanı nasıl hasta ettiği ortaya çıktı         
18:24
Azerbaycan'dan vatandaşlarını cepheye çağıran Paşinyan'a sert tepki: Çözüm taraftarı olmadığını bir kez daha ortaya koydu Azerbaycan'dan vatandaşlarını cepheye çağıran Paşinyan'a sert tepki: Çözüm taraftarı olmadığını bir kez daha ortaya koydu         
17:41
Korkutan görüntüler! Koronavirüsten ölenler hastane koridoruna dizildi Korkutan görüntüler! Koronavirüsten ölenler hastane koridoruna dizildi         
17:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret         
16:31
Kızarmış tavuğun içinden çıkan parça, genç kızı hastanelik etti Kızarmış tavuğun içinden çıkan parça, genç kızı hastanelik etti         
15:20
Şarkıcı Ebru Polat, evine gelen elektrik ve doğal gaz faturasına veryansın etti Şarkıcı Ebru Polat, evine gelen elektrik ve doğal gaz faturasına veryansın etti         
15:19
15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu 15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu         
14:32
Dağlık Karabağ'da 112 ton altını kaptırmak istemeyen Rus şirket bölgeye silah ve asker yığıyor Dağlık Karabağ'da 112 ton altını kaptırmak istemeyen Rus şirket bölgeye silah ve asker yığıyor         
13:43
Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı         
11:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2020 08:44:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmit'in temizliği kadınlara emanet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei