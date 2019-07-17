Son Dakika Haberleri: İzmit'in 'whatsapp' destek hattı kuruldu
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İzmit'in 'whatsapp' destek hattı kuruldu

1 saat önce

İzmit Belediyesi, vatandaşların istek, öneri ve şikayetlerini yakından takip etmek için mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp destek hattını hayata geçirdi.

İzmit'in 'whatsapp' destek hattı kuruldu, System.String[]
İzmit Belediyesi, vatandaşların istek, öneri ve şikayetlerini yakından takip etmek için mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp destek hattını hayata geçirdi.

İzmit Belediyesi vatandaşlara daha hızlı ve etkin iletişim kurmak, vatandaşlardan gelen talep ve görüşleri daha hızlı değerlendirebilmek amacıyla Whatsapp destek hattını hizmete sundu. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in talimatlarıyla hayata geçirilen uygulama ile İzmit'te yaşayan vatandaşlar artık her türlü talep, şikayet ve önerilerini belediye yetkililerine mobil telefonları üzerinden anlık iletebilecekler. İzmit Belediyesi olarak önceliklerinin vatandaşların istek ve şikayetlerinin bir an önce yanıtlanıp çözüme kavuşturulması olduğunu belirten Başkan Hürriyet, "Günümüzde teknolojiye ve sosyal medyaya olan ilgiyi belediye hizmetlerimiz içinde kullanılmasını istedik. Kurduğumuz destek hattıyla belediyemizle vatandaşlarımız arasındaki etkileşimi arttırmak ve hızlandırmak istedik" dedi. - KOCAELİ
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Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 06:26 Kaynak: İHA
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