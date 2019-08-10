Son Dakika Haberleri: İzmit Kart kullanan ailelere ödemeleri bayram öncesi yapıldı
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İzmit Kart kullanan ailelere ödemeleri bayram öncesi yapıldı

1 saat önce

İzmit Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik verilen İzmit Kart'a Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in talimatlarıyla Kurban Bayramı öncesi erken ödeme gerçekleştirildi.

İzmit Kart kullanan ailelere ödemeleri bayram öncesi yapıldı, System.String[]
İzmit Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik verilen İzmit Kart'a Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in talimatlarıyla Kurban Bayramı öncesi erken ödeme gerçekleştirildi.

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri tarafından yürütülen ve her ay ihtiyaç sahibi yaklaşık bin ailenin faydalandığı karta, bu ay yüklemeler bayram öncesi yapıldı. Anlaşmalı market ve mağazalardan gıda ve giyim alışverişi yapabilen aileler, bu sayede bayram ihtiyaçlarını karşılayabilecek. - KOCAELİ
Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 10:48 Kaynak: İHA
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