İzmit Kent Konseyi Kadın Meclisi "Kadın Başına" konuşacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmit Kent Konseyi Kadın Meclisi 'Kadın Başına' konuşacak - Son Dakika

İzmit Kent Konseyi Kadın Meclisi "Kadın Başına" konuşacak

6 saat önce

İzmit Kent Konseyi Kadın Meclisi, İzmit Belediyesinin katkılarıyla İzmit Yelken Kulübünde, Sağlıklı Beslenme, Kadının Gelişiminde Karşılaştığı engeller ve Motivasyon Kaynakları konulu panel düzenleyecek.

İzmit Kent Konseyi Kadın Meclisi

İzmit Kent Konseyi Kadın Meclisi, İzmit Belediyesinin katkılarıyla İzmit Yelken Kulübünde, Sağlıklı Beslenme, Kadının Gelişiminde Karşılaştığı engeller ve Motivasyon Kaynakları konulu panel düzenleyecek.


İzmit Kent Konseyi (İKK) Kadın Meclisi, İzmit Belediyesi ve İzmit Yelken Kulübü iş birliğiyle 11 Mart Çarşamba günü akşam saat 18.00'de İzmit Yelken Kulübü'nde kadın sağlığı, beslenme sorunları, kadın gelişiminde karşılaşılan engeller ve motivasyon kaynakları üzerine panel düzenlenecek. Panel öncesi ise İKK Kadın Meclisi Başkanı Gonca Berktay tarafından basına, İKK Kadın Meclisinin organik yapısı ve gelecek dönemde planladığı çalışmaları ve bu çalışmaların amaçlarını konu alan kısa bir tanıtım konuşması gerçekleştirilecek.


İKK Kadın Meclis Başkanı Gonca Berktay'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek olan panelde, Psikolog Öykü Yıldırım Lüleci'nin; kadının kendini geliştirme yolunda karşılaştığı engeller ve motivasyon kaynaklarını konu alan "Kadın Başına" isimli söyleşisi ve Diyetisyen Merve Tuna'nın "Aç Kalmadan Kilo Vermenin Sırları" başlıklı sağlıklı beslenme konulu konuşmaları yer alacak. - KOCAELİ

Kent Konseyi, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fabrikada yemek sonrası rahatsızlanan 66 işçi hastaneye kaldırıldı
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı Koronavirüs tüm dünyada can almaya devam ederken güzel haber 103 yaşındaki kadından geldi Sabiha Gökçen'de üç kişinin öldüğü uçak kazasında ön rapor: Uçağa isabet eden yıldırım pilotların stresini arttırdı

Son Dakika Haberleri
18:51 ANKARA CHP'li Torun: Kurultayın ertelenmesi konuşulmadı
18:51 VAN Çatak'ta cadde ve sokaklar dezenfekte edildi
18:51 ADIYAMAN Öğrenciler koronavirüse karşı dezenfektan üretti
18:51 Mersin'de 265 personelle deprem tatbikatı
18:51 İZMİR Hamile eşi ve oğlunun katili, cenaze töreninde en öndeymiş

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 18:56:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmit Kent Konseyi Kadın Meclisi "Kadın Başına" konuşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]