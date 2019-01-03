İzmit Kocaeli'nde 11 Yıldır Kayıp Anne ve Kızının Cesetleri Aranıyor
17 dakika önce İlandır
Kocaeli'nde 11 yıldır kayıp anne ve kızının cesetleri aranıyor(2)ARAMALARA YARIN DEVAM EDİLECEKKocaeli'nin Körfez ilçesi Tütünçiftlik sahilinde Meryem Tahnaz ve kızı Melike Tahnaz'ın cesetlerini arayan kadavra köpeği Melone'nin bir sonuca ulaşamaması sonucu aramalara bugünlük son verildi.
Kocaeli
'nde 11 yıldır kayıp anne ve kızının cesetleri aranıyor(2)
ARAMALARA YARIN DEVAM EDİLECEK
Kocaeli'nin Körfez
ilçesi Tütünçiftlik sahilinde Meryem
Tahnaz ve kızı Melike Tahnaz'ın cesetlerini arayan kadavra köpeği Melone'nin bir sonuca ulaşamaması sonucu aramalara bugünlük son verildi. Yarın sabah itibariyle Hava Palu
'nun damadı Tuncer Ustaer'in cesetlerin gömüldüğünün iddia edildiği yerden itibaren yeniden başlanacağı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 07:16 Kaynak: DHA
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