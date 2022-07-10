İzmit Körfezi açıklarındaki köpek, botla kurtarıldı - Son Dakika
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İzmit Körfezi açıklarındaki köpek, botla kurtarıldı

10.07.2022 09:18
İzmit Körfezi açıklarındaki köpek, botla kurtarıldı

İZMİT Körfezi açıklarında gemicilerin gördüğü köpek, itfaiye botuyla kurtarılarak, veteriner kliniğine götürüldü.

İZMİT Körfezi açıklarında gemicilerin gördüğü köpek, itfaiye botuyla kurtarılarak, veteriner kliniğine götürüldü.

İzmit Körfezi açıklarında demirli kuru yük gemisinin personeli, denizde köpek olduğunu fark ederek itfaiyeye bildirdi. Botla denize açılan itfaiye erleri, Seka Park açıklarındaki geminin yanına gelerek köpeği buldu. Suya nereden düştüğü belirlenemeyen köpek, bota alınarak kurtarıldı. Yüzmekten bitkin düşen köpek, veteriner kliniğine götürüldü.


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Kaynak: DHA

İtfaiye, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmit Körfezi açıklarındaki köpek, botla kurtarıldı - Son Dakika

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