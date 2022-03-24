İzmit Körfezi Flamingolar ile renklendi - Son Dakika
Üye Girişi

İzmit Körfezi Flamingolar ile renklendi

24.03.2022 21:26

İzmit Körfezi Flamingolar ile renklendi KOCAELİ Kocaeli Körfezi'nin daimi misafirleri Flamingolar, göç mevsimi ile birlikte yeniden gelmeye başladı.

İzmit Körfezi Flamingolar ile renklendi

KOCAELİ Kocaeli Körfezi'nin daimi misafirleri Flamingolar, göç mevsimi ile birlikte yeniden gelmeye başladı. Flamingoların görsel şöleni dron ile görüntülendi.

Göçmen kuşlar arasında yer almasına rağmen İzmit körfezinde her mevsim görülen ve göçmen olarak bilinen Flamingolar, denizde görsel şölen oluşturuyor. Zaman zaman sayıları göç sebebiyle azalan Flamingoların sayısı göç mevsiminin gelişi ile birlikte yeniden artmaya başladı. Beslenme açısından zengin olan İzmit Körfezinde flamingolar görsel şölen oluşturuyor.

İzmit Körfezi Flamingolar ile renklendi
İzmit Körfezi Flamingolar ile renklendi
İzmit Körfezi Flamingolar ile renklendi

YORUMLAR
500
İskenderun Körfezi, yük elleçlemede 2021'i 'lider' tamamladı İskenderun Körfezi, yük elleçlemede 2021'i 'lider' tamamladı İzmit'te, tünelde zincirleme kaza İzmit'te, tünelde zincirleme kaza

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmit Körfezi Flamingolar ile renklendi - Son Dakika


Son Dakika
21:20 24 Mart koronavirüs verileri açıklandı: 77 kişi hayatını kaybetti, 16 bin 894 yeni vaka tespit edildi
21:17 Erdoğan, Fransa lideri Macron'la görüşmesini anlattı: Hem Ukrayna savaşını hem Türk-Fransız ilişkilerini konuştuk
21:16 Stefan Kuntz'tan sürpriz tercihler! Portekiz-Türkiye maçının ilk 11'leri belli oldu
21:15 ABD Başkanı Biden, Rusya'nın kimyasal tehdidini yanıtladı: Karşılık veririz!
21:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız Putin ile Zelenski'yi bir araya getirmek
20:32 İzmit depreminin molozlarından 9 aylık bebek olarak kurtarıldı, Galatasaray'ın yıldızı oldu: İşte Kerem Aktürkoğlu'nun az bilinen hikayesi!
20:04 NATO Liderler Zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın beşten büyük olduğunu hatırlatmaya devam edeceğiz
19:59 Rus istihbaratından gündem olacak iddia: Federal Güvenlik Servisi darbe hazırlığında
19:28 Takımda yeni düzenleme! Fenerbahçe'de 2 futbolcu daha kadro dışı kalıyor
19:23 Ekrem İmamoğlu'nun Olimpiyat mesajı: İstanbul'da yapılması için İsviçre'nin Lozan kentindeyiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 21:32:38. #1.12#
SON DAKİKA: İzmit Körfezi Flamingolar ile renklendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement