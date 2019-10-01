Son Dakika Haberleri: İzmit körfezi, flamingolarla renklendi
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İzmit körfezi, flamingolarla renklendi

38 dakika önce

İZMİT Körfezi göç eden flamingoların mola yeri haline geldi.

İzmit körfezi, flamingolarla renklendi, System.String[]
İZMİT Körfezi göç eden flamingoların mola yeri haline geldi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli Fuarı arkasında kuşlar için ayrılan sulak alanda dinlenen göçmen kuşlar, denizin dibini tarayarak karınlarını doyururken, körfez sahilinde renkli görüntüler oluştu. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 5 Aralık 2006 tarihinde İzmit Körfezi'nde sulak alan olarak ilan edilen bölümde 150 farklı kuş türü barınıyor. Göç eden su kuşlarının dinlenmek ve beslenmek amacıyla mesken tuttuğu körfez, şu anda flamingoları ağırlıyor. Bölgeye gelenler, İzmit Körfezi'ne renk katan flamingoları izleyip bol bol fotoğraf çekiyor.


- Kocaeli
Kocaeli, Körfez, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:52 Kaynak: DHA
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