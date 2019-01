İzmit Körfezi "Kuş Cenneti" Haline Geldi

ŞENGÜL OYMAK - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Körfezi'nde saz ekilerek oluşturulan sulak alan, 168 farklı kuş türüne ev sahipliği yapıyor.İzmit'te yaklaşık 200 metrelik sahil kısmında kuşlara ayrılan sulak bölge, göç eden kuşların da dinlenme alanı haline geldi.Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 5 Aralık 2006'da İzmit Körfezi'nde sulak alan ilan edilen bölüm, "kuş turizmi" için alternatif bir merkez oldu.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Muhammed Feyzi Karabıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 168 kuş türünün yaşadığı "Kuş Cenneti" olarak bilinen alanda, Doğa ve Milli Parklar Doğa Koruma Şube Müdürlüğü ile ortak çalışmalar yürüttüklerini belirtti.Kocaeli'nin konum olarak göç yolunda olduğunu vurgulayan Karabıyık, "Bir göç yolunda olan ve sıcak ülkelere göçmekte olan flamingolara ev sahipliği yapıyoruz. İzmit Körfezi, kuşlar açısından iyi bir yaşam alanı ve üreme noktası haline geldi. Bu bizim için güzel bir gösterge. Doğaya gösterilen saygının da iyi bir göstergesi oldu." dedi.Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu 'nun İzmit Körfezi'ne ve çevreye verdiği öneme değinen Karabıyık, Karaosmanoğlu'nun hayata geçirdiği çalışmalarla Kocaeli'nin 168 kuş türüyle önemli kuş cennetlerinden biri haline geldiğini bildirdi.Karabıyık, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Doğa ve Milli Parklar Doğa Koruma Şube Müdürlüğünün, periyodik olarak hayvanların zarar görmelerini engelleyecek denetleme faaliyetleri gerçekleştirdiğini kaydetti."Hem kuş turizmi için hem de doğa turizmi için güzel bir alternatif oldu"Veteriner hekimlerin, hayvanların sağlık durumlarını izlediğini, herhangi bir rahatsızlığı belirlenen kuşları bakım evinde tedavi ettiklerini bildiren Karabıyık, "Zabıtalarımız da denetlemelerini yapıyor. Bazı vatandaşların kaçak olarak midye çalmalarını engellemek için nöbet tutuluyor. "ifadesini kullandı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği çalışmaların ardından İzmit Körfezi'nin turizmde ön plana çıktığını vurgulayan Karabıyık, sözlerini şöyle tamamladı:"Kuş popülasyonu olduğu için kuş ve fotoğraf turizmiyle ön plana çıkıyor. Körfez'deki temizlik çalışmalarından sonra insanlar burayı tercih ediyor. İnsanların, doğa fotoğrafları, güzel fotoğraflar çekebildikleri bir yer haline geldi. Bizim aslında güzel bir şehrimiz oldu. Yeşili seven bir Belediye Başkanına sahip olduğumuz ortaya çıkıyor. Körfez'de balıklandırma çalışmalarımız devam ediyor. Artık yunusların döndüğü bir Körfez'e dönüştük. Doğa ve kuş fotoğrafları çok ciddi miktarda çekiliyor. İzmit Körfezi, hem kuş turizmi için hem de doğa turizmi için güzel bir alternatif oldu. İnsanların buraya gelip, güzel kareler yakalayacağına inanıyoruz. Aslında bahar dönemi daha iyidir. Flamingoların bir kısmı göç ederken bir kısmı da burada kalır. Her dönem kuş cenneti fotoğraf çekmek için uygundur. Aslında Kocaeli'nin her yeri, her dönem fotoğraf çekmek için uygundur."