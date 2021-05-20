İzmit Körfezi'nde 50 günde 150 ton deniz salyası toplandı - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi'nde su yüzeyinden 50 günde 150 ton deniz salyası (müsilaj) topladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, mevsimsel nedenle körfezde görülen ve denizlerde balıkçılık faaliyetlerinin durmasına sebep olan müsilajla mücadele devam ediyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğünce yapılan çalışma kapsamında, deniz denetim uçağıyla deniz salyasının etkili olduğu bölgeler tespit ediliyor.

İzmit Körfezi'nde azalan fakat yer yer görülen müsilaj, deniz süpürgeleri ve amfibik araçlarla toplanıyor.

Çalışmalar çerçevesinde 50 günde 150 ton deniz salyası toplandı.

Denizden alınarak çuvallara doldurulan yapışkan madde, bertaraf edilmek üzere İzmit Atık ve Artıkları Arıtma, Yakma ve Değerlendirme AŞ'ye (İZAYDAŞ) yönlendiriliyor.