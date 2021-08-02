İzmit Körfezi'nde dalgıçlar, müsilajın etkisinin azaldığını tespit etti - Son Dakika

KOCAELİ'nin Karamürsel açıklarında dalış yapan dalgıçlar, müsilajın hemen hemen kaybolduğunu, deniz içerisindeki canlılığın kendilerini sevindirdiğini söyledi. Yapılan dalışta müsilajın deniz yüzeyinden sonra deniz suyu içerisinde de etkisini kaybettiğinin gözlemlendiği belirtildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında müsilaj ile mücadele ediliyor. Deniz yüzeyindeki müsilaj toplandı. Karamürsel ilçesinde Karamürsel Sualtı Sporları Derneği ve Nicomedia Su Sporları ve Su Altı Avcılığı Spor Kulübü dalgıçları, İnönü Gemisi yapay resifine daldı. Yapılan dalışta müsilajın deniz yüzeyinden sonra deniz suyu içerisinde de etkisini kaybettiği gözlemlendi. Haziran ayında yapılan dalışta yapay gemi resifi neredeyse görülmeyecek durumda iken şu an deniz altındaki canlılık su altı kameraları ile kaydedildi.