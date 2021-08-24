Üye Girişi
İZMİT KÖRFEZİ'NDE DENETİMLER KİRLİLİĞİ AZALTTI - Son Dakika

İZMİT KÖRFEZİ'NDE DENETİMLER KİRLİLİĞİ AZALTTI

24.08.2021 10:41

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'nın deniz uçağı ve kontrol tekneleriyle, İzmit Körfezi'ndeki denetimlerinde, kirliliğe neden olan gemi sayısının, yıldan yıla azaldığı belirlendi.

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'nın deniz uçağı ve kontrol tekneleriyle, İzmit Körfezi'ndeki denetimlerinde, kirliliğe neden olan gemi sayısının, yıldan yıla azaldığı belirlendi. Deniz İşletmeleri Şefi Meriç Deniz, yetkinin alındığı 2006 yılından beri 475 tekneye yaklaşık 40 milyon TL idari ceza uygulandığını söyledi.

İzmit Körfezi'nde denizi kirletenlere göz açtırılmıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2006'da İzmit Körfezi'ndeki kirliliklerin denetlenmesi ve buna sebep olan gemilere idari yaptırım kararı uygulanması yetkisini, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne devretmesinin ardından, İzmit Körfezi'nde denetim yapan ekipler kuruldu. 30 personelin bir deniz gözlem uçağı, bir deniz kontrol teknesi, 4 deniz süpürgesi ve 3 amfibik temizleme aracıyla çalıştığı birim, 2006'dan beri toplam 475 tekneye yaklaşık 40 milyon TL idari ceza uyguladı. Denetimlerin sıkılaşmasıyla kirlilik olaylarında da azalma görüldü. Göreve başladıkları 2006'da yaklaşık 100 gemiye ceza uyguladıklarını belirten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Deniz İşletmeleri Şefi Meriç Deniz, 'Denetimlerimiz sonrası kirlilikler azalmaya başladı. 2020 yılında 6 gemiye, bu yıl ise 3 gemiye ceza uyguladık dedi.

'475 GEMİYE YAKLAŞIK 40 MİLYON TL İDARİ YAPTIRIM KARARI UYGULADIK'

Denetimlerin 7 gün 24 saat boyunca aralıksız devam ettiğini söyleyen Meriç Deniz, 'İzmit Körfezi'nde gemi ve deniz araçlarından kaynaklanan deniz kirliliklerinin denetlenmesi ve kirliliğe sebep olan gemilere idari yaptırım kararı uygulama konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2006 yılında başkanlığımıza yetki devretti. Bu yetkiyle biz İzmit Körfezi'nde gerek gemi kaynaklı kirlilikleri gerekse bizim yetkimizde olmayan liman, sanayi, kıyı tesisi kaynaklı kirlilikleri kontrol etmeye başladık. Kendi yetkimizde olan gemi ve deniz araçlarıyla ilgili kirlilik tespit ettiğimizde idari yaptırım kararı uygulamaya, farklı bir kurumun yetkisinde olan kirlilikleri de yetkili kurumlara iletmeye başladık. Öncelikle 7 gün 24 saat denetim yapıyoruz. Bunu gerek karadan kontrol teknelerimizle, gerekse havadan deniz uçağımızla yapıyoruz. Kontrol teknesiyle yaptığımız denetimlerde deniz yüzeyinde herhangi bir kirlilik gördüğümüzde ya da bir geminin direkt denize deşarj ettiğini gördüğümüzde müdahale ediyoruz. Burada gemiden kaynaklanan kirlilik varsa hemen numunelerimizi alıyoruz. Gerekli fotoğraf ve kamera görüntülerimizi çekiyoruz. Tutanaklarımızı dolduruyor ve cezai işlem uyguluyoruz. Tabi bu arada, yayılmaması için de geminin etrafına bariyer çekmek suretiyle kirliliği önlüyoruz. 2006 yılından bu yana 475 gemiye cezai işlemle, yaklaşık 40 milyon TL idari yaptırım kararı uygulamış oldukö diye konuştu.

ETKİN DENETİM

Denetimlerin etkin yürütülmesinin kirlilik olaylarının önüne geçtiğini açıklayan Deniz, şöyle konuştu

'Biz 2006 yılında yetkiyi aldığımızda, o zamanki gemi kirlilikleri bayağı çoktu. Yılda 100'e yakın gemiye ceza uyguluyorduk. Tabi bu havadan ve kontrol tekneleriyle yaptığımız denetimler sonucunda her geçen gün ceza miktarları azalmaya başladı. 2020 yılında 6 gemiye ceza uyguladık. Bu yıl da Ağustos ayı itibarıyla toplam 3 gemiye ceza uyguladık. Burada denetimlerin etkinliği, kirliliklerin de azalmasına neden oldu, olumlu bir yönde tabi. Bir gemiye cezai işlem uyguladığımızda, bu işlemden sonra Liman Başkanlığı'na Çevre Kanunu doğrultusunda bu gemilerin bağlanmasını talep ediyoruz. Bu gemi cezasını ödemedikten sonra İzmit Körfezi'nden ayrılamıyor. Böylelikle, bir aylık ödeme süresinde gemi tekrar kalkmak için cezasını ödüyor.ö

'İLK DEFA 2007 YILINDA MÜSİLAJLA TANIŞTIK'

Müsilajla mücadelede de etkin rol oynadıklarını söyleyen Deniz, 'Kendi kontrollerimizin dışında farklı farkındalık projeleri de yürütüyoruz. Bunların yanında, TÜBİTAK ile İzmit Körfezi'ndeki su kalitesinin izlenmesi projesini de yürütüyoruz. Bu proje 2007 yılında başladı. İzmit Körfezi'nin su kalitesini izlemeye başladık. Bununla birlikte körfeze akan bazı derelerin de su kalitesini inceliyoruz. Bu yıl itibarıyla 12 dereden numune alıyoruz. Bu incelemelere 2007 yılında İzmit Körfezi'nde gördüğümüz müsilajla başladık. İlk defa 2007 yılında müsilajla tanıştık. Bunun bilimsel araştırmalarını yapmak üzere TÜBİTAK ile bir proje geliştirdik. Devamlı olarak 2007 yılından beri bu projeyi yürütüyoruz. Geçen günlerde İzmit Körfezi ve Marmara Denizi'nde görülen müsilaj olayından sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mızın çıkardığı genelgeyle İzmit Körfezi'nde müsilajı deniz süpürgeleriyle temizlemeye başladık. Yaklaşık 550 ton civarında atık topladık. Bunun da İZAYDAŞ tesislerimizde bertaraf edilmesini sağladık. Bunun dışında da bazı derelerimizde denize çöplerin ulaşmasını engelleyen bariyerler bulunuyor. Bu bariyerler sayesinde de atıklar İzmit Körfezi'ne ulaşmadan toplanıyor diye konuştu.

İZMİT KÖRFEZİ'NDE DENETİMLER KİRLİLİĞİ AZALTTI
İZMİT KÖRFEZİ'NDE DENETİMLER KİRLİLİĞİ AZALTTI
İZMİT KÖRFEZİ'NDE DENETİMLER KİRLİLİĞİ AZALTTI
İZMİT KÖRFEZİ'NDE DENETİMLER KİRLİLİĞİ AZALTTI
İZMİT KÖRFEZİ'NDE DENETİMLER KİRLİLİĞİ AZALTTI
İZMİT KÖRFEZİ'NDE DENETİMLER KİRLİLİĞİ AZALTTI
İZMİT KÖRFEZİ'NDE DENETİMLER KİRLİLİĞİ AZALTTI
İZMİT KÖRFEZİ'NDE DENETİMLER KİRLİLİĞİ AZALTTI
İZMİT KÖRFEZİ'NDE DENETİMLER KİRLİLİĞİ AZALTTI
İZMİT KÖRFEZİ'NDE DENETİMLER KİRLİLİĞİ AZALTTI
İZMİT KÖRFEZİ'NDE DENETİMLER KİRLİLİĞİ AZALTTI
İZMİT KÖRFEZİ'NDE DENETİMLER KİRLİLİĞİ AZALTTI
İZMİT KÖRFEZİ'NDE DENETİMLER KİRLİLİĞİ AZALTTI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türk Lirası, Kocaeli, Gemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİT KÖRFEZİ'NDE DENETİMLER KİRLİLİĞİ AZALTTI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

4 gün boyunca yalnız kaldı! Ormanlık alanda kaybolan 22 aylık bebek, dalların arasında bulundu 14:49 4 gün boyunca yalnız kaldı! Ormanlık alanda kaybolan 22 aylık bebek, dalların arasında bulundu Çaykur Rizespor Kulübü, sponsor haberleri sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir'i sildi 14:41 Çaykur Rizespor Kulübü, sponsor haberleri sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir'i sildi Tüm öğrencilere staj imkanı sunan Acunmedya Akademi'de diplomaları bizzat Acun Ilıcalı verdi 14:34 Tüm öğrencilere staj imkanı sunan Acunmedya Akademi'de diplomaları bizzat Acun Ilıcalı verdi
Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, yeni transfer Kim Min-Jae'yi eski takım arkadaşı Sergio Ramos'a benzetti 14:07 Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, yeni transfer Kim Min-Jae'yi eski takım arkadaşı Sergio Ramos'a benzetti Beyin kanaması geçiren oyuncu Mesut Akusta'nın eşi sosyal medya hesabından hastane odasında paylaşım yaptı 13:51 Beyin kanaması geçiren oyuncu Mesut Akusta'nın eşi sosyal medya hesabından hastane odasında paylaşım yaptı Galatasaray'ın yıldızı Hollandalı futbolcu Ryan'in paylaşımı kafaları karıştırdı 13:33 Galatasaray'ın yıldızı Hollandalı futbolcu Ryan'in paylaşımı kafaları karıştırdı
Direnişin son kalesi Pençsir'den Taliban'ın olası operasyonlarına gönderme: Hazırlıklarımızı yapıyoruz 13:06 Direnişin son kalesi Pençsir'den Taliban'ın olası operasyonlarına gönderme: Hazırlıklarımızı yapıyoruz Mahsun Kırmızıgül, küçük kızıyla birlikte atlattığı korona sonrası aşı karşıtlarına mesaj verdi 12:32 Mahsun Kırmızıgül, küçük kızıyla birlikte atlattığı korona sonrası aşı karşıtlarına mesaj verdi

Son Dakika Haberleri
14:56 Bahçede bulunan aracın alarmının ötmesine sinirlenen şahıs, 13 yaşındaki kız çocuğunu kovalayıp, kemerle dövdü
14:48 4 gün boyunca yalnız kaldı! Ormanlık alanda kaybolan 22 aylık bebek, dalların arasında bulundu
14:46 Son dakika! Cumhurbaşkanı: Merkez Bankası rezervimiz şu an için 109 milyar dolar seviyesinde
14:41 Çaykur Rizespor Kulübü, sponsor haberleri sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir'i sildi
14:40 Öğrenci evlerinin yoğun olarak bulunduğu Fatih'te, okulların açılmasıyla kiralar uçtu
14:34 Tüm öğrencilere staj imkanı sunan Acunmedya Akademi'de diplomaları bizzat Acun Ilıcalı verdi
14:22 ABD'li gazeteden ses getiren iddia: CIA Direktörü, Taliban lideriyle gizlice görüştü
14:07 Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, yeni transfer Kim Min-Jae'yi eski takım arkadaşı Sergio Ramos'a benzetti
13:57 Teyzesinin kocası ile basılan kadın herkesi hayreti düşürdü
13:32 Galatasaray'ın yıldızı Hollandalı futbolcu Ryan'in paylaşımı kafaları karıştırdı
Bahçede bulunan aracın alarmının ötmesine sinirlenen şahıs, 13 yaşındaki kız çocuğunu kovalayıp, kemerle dövdü Bahçede bulunan aracın alarmının ötmesine sinirlenen şahıs, 13 yaşındaki kız çocuğunu kovalayıp, kemerle dövdü         
14:57
Son dakika! Cumhurbaşkanı: Merkez Bankası rezervimiz şu an için 109 milyar dolar seviyesinde Son dakika! Cumhurbaşkanı: Merkez Bankası rezervimiz şu an için 109 milyar dolar seviyesinde         
14:46
Öğrenci evlerinin yoğun olarak bulunduğu Fatih'te, okulların açılmasıyla kiralar uçtu Öğrenci evlerinin yoğun olarak bulunduğu Fatih'te, okulların açılmasıyla kiralar uçtu         
14:40
ABD'li gazeteden ses getiren iddia: CIA Direktörü, Taliban lideriyle gizlice görüştü ABD'li gazeteden ses getiren iddia: CIA Direktörü, Taliban lideriyle gizlice görüştü         
14:22
Teyzesinin kocası ile basılan kadın herkesi hayreti düşürdü Teyzesinin kocası ile basılan kadın herkesi hayreti düşürdü         
13:57
10 kilometre yürüyerek balon satışı yapan adam, ayda 6 bin TL kazanıyor 10 kilometre yürüyerek balon satışı yapan adam, ayda 6 bin TL kazanıyor         
13:44
Gece kulübü önünde bıçaklanan adam, darp edilen kadını kurtarmaya çalışırken öldürülmüş Gece kulübü önünde bıçaklanan adam, darp edilen kadını kurtarmaya çalışırken öldürülmüş         
13:11
Gökhan Gönül, dün yayınlanan program sonrası öz kardeşine kavuştu Gökhan Gönül, dün yayınlanan program sonrası öz kardeşine kavuştu         
12:46
Sosyal medyada yaptığı organik ürünleri paylaştı, hem ailesinin hem de köylü kadınların hayatına dokundu Sosyal medyada yaptığı organik ürünleri paylaştı, hem ailesinin hem de köylü kadınların hayatına dokundu         
12:27
"Asla oynamam" demişti! Cristiano Ronaldo, Manchester City'ye transfer oluyor         
12:23
Ali Koç, taraftarın Samatta'ya gösterdiği tepkiye kayıtsız kalmadı: Sahadaki futbolcularımıza sahip çıkmalıyız Ali Koç, taraftarın Samatta'ya gösterdiği tepkiye kayıtsız kalmadı: Sahadaki futbolcularımıza sahip çıkmalıyız         
11:51
Ünlü aktör James McAvoy'dan oyun itirafı: Çok fazla Oblivion oynadığım için Xbox 360 diskini yaktım Ünlü aktör James McAvoy'dan oyun itirafı: Çok fazla Oblivion oynadığım için Xbox 360 diskini yaktım         
11:41
Biri lüks tercih ederken diğeri antikadan şaşmadı! İkisi de belediyede makam aracı olarak kullanılıyor Biri lüks tercih ederken diğeri antikadan şaşmadı! İkisi de belediyede makam aracı olarak kullanılıyor         
11:36
Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan rehber 81 ile gönderildi Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan rehber 81 ile gönderildi         
11:08
Suriyeli uyruklu şahıs, Suriyeli uyruklu şahıs, "Bavulunu topla, köye dönme zamanı" yorumuna karşılık, "Bence biz sizi göndereceğiz. Siz gideceksiniz" cevabını verdi         
10:42
Memur ve memur emeklilerine yapılan zamlar belli oldu Memur ve memur emeklilerine yapılan zamlar belli oldu         
10:04
Altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'ye pidecide hesap jesti: Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin Altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'ye pidecide hesap jesti: Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin         
10:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2021 15:01:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İZMİT KÖRFEZİ'NDE DENETİMLER KİRLİLİĞİ AZALTTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement