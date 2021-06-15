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İZMİT KÖRFEZİ'NDE DENİZ SALYASI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR - Son Dakika

İZMİT KÖRFEZİ'NDE DENİZ SALYASI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

15.06.2021 15:18

İZMİT Körfezi'nde görülen deniz salyası, Darıca sahillerinde etkisini sürdürüyor.

İZMİT Körfezi'nde görülen deniz salyası, Darıca sahillerinde etkisini sürdürüyor. Sahil şeridinde kalın bir tabaka oluşması kötü bir görüntü oluşturdu.

İzmit Körfezi'nde görülen deniz salyası, Darıca sahillerinde etkisini göstermeye devam ediyor. Sahil şeridi boyunca deniz yüzeyinde kalın bir tabaka oluştu. Kentin birçok sahilinde görülen deniz salyası için temizlik çalışmaları da devem ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait ekipler, her gün deniz süpürgeleriyle deniz yüzeyinden yaklaşık 2,5 ton deniz salyası topluyor.

Fırsat buldukça sahilde gezdiğini belirten Musa Kılıç, yaşanan kötü görüntüden dolayı rahatsız olduklarını belirterek, 'Bu kadar güzel manzaralarda böyle kötü görüntüler oluşması bizleri üzüyor. Umuyorum ki deniz en kısa zamanda eski güzelliğine kavuşacaktır.' dedi.

İZMİT KÖRFEZİ'NDE DENİZ SALYASI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR
İZMİT KÖRFEZİ'NDE DENİZ SALYASI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR
İZMİT KÖRFEZİ'NDE DENİZ SALYASI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR
İZMİT KÖRFEZİ'NDE DENİZ SALYASI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİT KÖRFEZİ'NDE DENİZ SALYASI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR - Son Dakika


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