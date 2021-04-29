İZMİT KÖRFEZİ'NDE DENİZ SALYASI YENİDEN ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika

İZMİT KÖRFEZİ'NDE DENİZ SALYASI YENİDEN ORTAYA ÇIKTI
29.04.2021 14:07
KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde balıkçıların korkulu rüyası olarak bilinen deniz salyası (müsilaj) deniz yüzeyini belirli aralıklarla kapladı.
KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde balıkçıların korkulu rüyası olarak bilinen deniz salyası (müsilaj) deniz yüzeyini belirli aralıklarla kapladı.
İzmit Körfezi'nin Değirmendere ve Halıdere sahillerinde deniz yüzeyinde 3 Nisan günü görülen beyaz tabaka vatandaşları endişelendirmesi üzerine durumu yetkililere bildirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Kontrol Müdürlüğü ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'ne bağlı ekipler tabakadan aldıkları numuneyi incelediklerinde deniz salyası olarak da bilinen müsilaj olduğunu tespit etti.
Özellikle balıkçıların korkulu rüyası haline dönüşen deniz salyası şimdi de İzmit Körfezi Dilovası açıklarında ortaya çıktı.
Son Dakika Yıllarca ünlü isimlerin menajerliğini yapan Selin Jen Sherratt hayatını kaybetti Hesapları 1 ay önce bloke ettiği ortaya çıkan Vebitcoin'in patronu, mağduru kapı aralığından tehdit etmiş Mahsun Kırmızıgül: Türklerin bulduğu aşıyı alın Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile "Görev Belgesi Düzenleme" konulu genelge 21 yaşındaki torunlarının 46 yaşındaki adamla evlendiğini öğrenen dede ve babaanne adeta yıkıldı Genelgede yasak olmadığını belirten esnaf, tam kapanmada alkol satmakta ısrarcı Kafe baskınında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek hemşire, yaşamını yitirdi Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı