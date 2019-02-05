İzmit Körfezi'nde Denizanası İstilası

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde binlerce denizanası sahili kapladı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde binlerce denizanası sahili kapladı. Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Sait Ağdacı denizanası istilasının kirlilik göstergesi olduğunu, denize azot ve fosfor girdisi olduğu için denizanalarının çoğaldığını savundu.



Gölcük Değirmendere sahilinde vatandaşlar, deniz kıyısını kaplayan denizanalarını görünce şaşkınlık yaşadı. Sahil kenarını kaplayan denizanası istilasının sebebi merak konusu oldu. Körfezdeki denizanası istilasının sebebini, bazı vatandaşlar artan hava sıcaklığından dolayı deniz suyunun ısınmasına bağlarken, uzmanlar ise kirlilikten kaynaklandığını söyledi.



'KİRLİLİKTEN KAYNAKLANIYOR'



Denizanası artışının kirlilikten kaynaklandığını söyleyen Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Sait Ağdacı, Kirliliğin göstergesi azot ve fosfor girdisi olduğu için deniz anaları çoğalıyor. Aslında Mayıs ve Haziran gibi deniz analarının sayısı artar. Fakat bu artış kirlilik nedeniyle meydana geliyor. İlerleyen dönemlerde de su yüzeyinde alg patlamasına neden olacak ve denizin yüzeyi renk değiştirecektir. dedi.



'İLK DEFA BÖYLE BİR GÖRÜNTÜYLE KARŞILAŞTIM'



Değirmendere'de yaşayan Mustafa Altuntay, Uzun zamandır böyle bir görüntü görmedim. Kıyı boyunca denizanaları ortaya çıktı. Her tarafta denizanasıyla karşılaştık. Bizlerde neden böyle olduğunu bilmiyoruz. Uzun zamandır burada yaşıyorum. İlk defa böyle bir görüntüyle karşılaşıyorum. Niye böyle olduğunu açıkçası bilmiyorum. Baştan aşağıya sahil boyunca denizanaları var. diye konuştu.

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İzmit Körfezi'nde Denizanası İstilası

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