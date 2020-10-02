İzmit Körfezi'nde flamingolar renkli görüntüler oluşturdu - Son Dakika

İZMİT Körfezi, göç eden su kuşlarının dinlenmek ve beslenmek amacıyla durdukları uğrak nokta haline geldi. Körfezde mola veren flamingoların görüntüsü çevredekilerin ilgisini çekti.

İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde bulunan sahil şeridi, su kuşlarının uğrak noktası haline geldi. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 2006 yılında sulak alan olarak ilan edilen ve yılın belirli dönemlerinde 150 farklı kuş türünü barındıran alan, şu sıralar flamingolara ev sahipliği yapıyor. Besin açısından zengin olan sulak bölgede flamingoların denizin dibini tarayarak karınlarını doyurması, körfez sahilinde renkli görüntülerin oluşmasına neden oldu. Göç eden flamingoların dinlenmek ve beslenmek için İzmit Körfezi'ne geldiğini görenler bu anları fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi.Spor yapmak için sahil şeridinden geçerken flamingoları gören ve fotoğraflarını çeken Alper Çiçek, "Bisiklet turu yapıyordum ve hayatımda ilk kez flamingo görüyorum. Buraya farklı bir hava katmış. Çok uzak yerlerden gelen bu hayvanlar ayrı bir renk katıyor şehrimize. Bu görüntüyü görünce etkilendim ve ilgimi çektim. Aileme ve arkadaşlarıma göstermek için fotoğraflarını çektim. Çok değişik ve çok güzeller" dedi.

- Kocaeli