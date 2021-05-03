İzmit Körfezi'nde görülen deniz salyası etkisini sürdürüyor - Son Dakika

İzmit Körfezi'nin Eskihisar bölümünde su yüzeyinde deniz salyasından (müsilaj) kaynaklı beyaz tabaka oluştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaklaşık 1 ay önce İzmit Körfezi'nde görülen deniz salyası mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, İzmit Körfezi'nin Eskihisar bölümünde etkisini artıran deniz salyasını deniz süpürgesiyle temizliyor.

Eskihisar Gebze Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Ali Sarı, yaptığı açıklamada, aylardır Marmara Denizi'nde deniz salyası görüldüğünü hatırlattı.

Sarı, deniz salyası nedeniyle oluşan beyaz tabakanın, Marmara Denizi'nde avlanmayı güçleştirdiğini ve bu nedenle balıkçıların sezonu erken kapattığını vurguladı.

Balıkçıların, deniz salyası nedeniyle çok mağdur olduğuna işaret eden Sarı, şunları söyledi:

"Küçük balıkçı dediğimiz balıkçılar şu anda tekir, istavrit, lüfer balığı tutmaları, para kazanmaları gerekiyordu ve bu balığı vatandaşlarımıza sağlıklı bir şekilde yedirmemiz gerekiyordu. Hakikaten çok mağdur oldular. Bu Körfez dünyada az rastlanır belki de hiç bulunmayan bir yer. Körfezimize çok iyi bakalım, denizimize iyi bakalım ve attığımız çöpe ve denizi korumaya her zaman devam edelim. Sağlıklı balığımızı gelecek nesillere taşıyalım. Bazen 3 yılda bir bazen 2 yılda bu müsilaj oluşuyor. Bunu da bir doğa olayı olarak görüyoruz."