İzmit Körfezi'nde kirlilik - Son Dakika

İzmit Körfezi'nde kirlilik
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, İzmit Körfezi'nde bilinmeyen bir madde kirliliğe neden oldu.
KOCAELİ'nin Körfez
ilçesinde, İzmit
Körfezi'nde bilinmeyen bir madde kirliliğe neden oldu.
Körfez ilçesinde bulunan Tütünçiftlik Sahil'inde, deniz üzerinde kahverengi bir maddenin kirliliğe neden olduğu görüldü. Tüm sahil şeridini kapladığı görülen maddenin ne olduğu henüz belirlenemedi. Deniz yüzeyini kaplayan madde kötü kokuya da neden oldu. Hafta sonu sahil şeridinde yürüyenler, denizde yaşanan kirliliği görünce üzüldü.
- Körfezkocaeli
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 14:25 Kaynak: DHA
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