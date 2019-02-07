İzmit Körfezi'nde "Kirlilik" İddiası

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi'nde denizanalarının çoğalmasının nedeninin kirlilik olmadığının, iklim değişikliklerine bağlı sıcaklıklardan kaynaklandığının tespit edildiğini bildirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi'nde denizanalarının çoğalmasının nedeninin kirlilik olmadığının, iklim değişikliklerine bağlı sıcaklıklardan kaynaklandığının tespit edildiğini bildirdi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, denizanalarının kirlilik nedeniyle kıyıya vurduğuna dair ulusal ve yerel basında yer alan haberler üzerine, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerinin harekete geçtiği belirtildi.



Denizanalarının çoğalmasının nedeninin kirlilik olmadığının, iklim değişikliklerine bağlı sıcaklıklardan kaynaklandığının tespit edildiği bildirilerek, küresel iklim değişikliği sonucu denizanalarının artışının son yıllarda tüm dünyada gözlemlendiği kaydedildi.



Açıklamada, 15 yılda İzmit Körfezi'nin temizlenmesine yönelik çalışmalarla ve periyodik denetimlerle deniz kirliliğinin önüne geçildiği vurgulanarak, İzmit Körfezi'nde gemilerden kaynaklanan deniz kirliliklerinin yanı sıra tüm çevresel kirliliklerin denetimi amacıyla kontrol tekneleri ve deniz uçaklarıyla çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.



2006 yılından bu yana 460 gemiye 17,5 milyon lira ceza kesildi



Kontrol ve denetim çalışmalarının, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve İSU Genel Müdürlüğü ile uyum içerisinde yürütüldüğüne işaret edilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:



"Gemilerden kaynaklanan deniz kirliliklerine yönelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Başkanlığımıza verilen yetkiye istinaden 2006 yılından bu yana yaklaşık 460 gemiye 17,5 milyon lira ceza kesildi. İzmit Körfezi'nde gemi atıklarının toplanarak taşınması ve bertaraf edilmesi çalışmaları, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor. Deniz çöpleriyle mücadele kapsamında deniz süpürgeleri ve amfibik araçlarla deniz yüzeyindeki atıklar toplanarak bertaraf ediliyor. Ayrıca atıkların dereler vasıtasıyla denize ulaşmasını önlemek amacıyla bazı derelere sabit bariyer sistemi uygulanarak atıkların denize ulaşmadan toplanarak bertaraf edilmesi sağlanıyor."



İzmit Körfezi'ne 12 bin balık bırakıldı



Evsel atık suların arıtılması kapsamında, İzmit Körfezi etrafına yerleştirilen kuşaklama kollektörü, işletilen 22 biyolojik ve ileri biyolojik atık su arıtma tesisi sayesinde, yüzde 100 arıtım sağlandığı bildirildi.



Biyolojik arıtma tesisi sayesinde, arıtılan atık suların tekrar işlemden geçirilerek geri kazanıldığı ve gri su olarak sanayide kullanıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"İzmit Körfezi'nin su kalitesi periyodik olarak takip ediliyor. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ile 2007 yılından bu yana aralıksız olarak sürdürülen projeyle İzmit Körfezi ve İzmit Körfezi'ne dökülen 12 derenin su kalitesi, ekipler tarafından kontrol ediliyor. Su kalitesini belirleyen fiziksel, kimyasal ve biyolojik parametreler, 'Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği' çerçevesinde belirlenmektedir."



Açıklamada, denizdeki canlı popülasyonunun arttırılması için başlatılan İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi kapsamında, 12 bin balığın körfeze bırakıldığı, temizlik çalışmalarıyla buraya yunusların geldiği belirtildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Baraj Suyunun Altında Kalan Köy Ortaya Çıktı

Galatasaraylı Bir Taraftar Kırmızı Kart Gören Hatayaspor Kalecisi Ömer Alıcı'ya Su Şişesi Fırlattı

Müşteri Olarak Bindi, Taksicinin Başından Aşağı Su Döktü

Unutulan İkramiyeler 5 Yılda 243 Milyon Lirayı Aştı