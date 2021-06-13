İzmit Körfezi'nde müsilaj etkisini sürdürüyor (3) - Son Dakika

İzmit Körfezi'nde müsilaj etkisini sürdürüyor (3)

Marmara Denizi kıyılarında görülen müsilaj (deniz salyası), İzmit Körfezi'nde etkisini sürdürüyor.

Marmara Denizi kıyılarında görülen müsilaj (deniz salyası), İzmit Körfezi'nde etkisini sürdürüyor. Esen rüzgarla yön değiştirebilen müsilaj, İzmit Körfezi kıyılarında etkili oluyor. Darıca ilçesi Eskihisar sahil bölgesinde bulunan teknelerin çevrelerinde görülen deniz salyası, köpüksü yapısıyla dikkati çekiyor. Burada özellikle marina bölgesinde etkili olan ve birçok bölgeyi kaplayan müsilaj, teknelerin giriş ve çıkışlarını etkiliyor. Bölgedeki müsilaj oluşumu drone ile görüntülenirken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında başlattığı temizlik seferberliği kapsamında kentin birçok noktasında temizlik çalışmaları da devam ediyor. Çalışmalarda tekne, deniz süpürgeleri ve dalgıçların desteğiyle toplanan deniz salyaları, kentteki arıtma tesisine götürülüyor.

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