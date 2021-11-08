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İzmit Körfezi'nde nesli tükenme tehlikesi altında olan "deniz samuru" görüldü - Son Dakika

İzmit Körfezi'nde nesli tükenme tehlikesi altında olan "deniz samuru" görüldü

08.11.2021 11:00
İzmit Körfezi'nde nesli tükenme tehlikesi altında olan

İzmit Körfezi'nde nesli tükenmekte olan türler arasında gösterilen "deniz samuru" vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İzmit Körfezi'nde nesli tükenmekte olan türler arasında gösterilen "deniz samuru" vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, körfezin korunması ve canlı popülasyonunun artırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar sayesinde İzmit Körfezi, çok sayıda ve farklı çeşitte balığa ev sahipliği yapıyor.

En son yaklaşık 50 yıl önce İzmit Körfezi'nde görülen ve haberlere konu olan orkinos da denizin derinliklerinde yeniden dolaşmaya başladı.

Vatandaşlar tarafından İzmit Körfezi'nde orkinosun ardından koruma altındaki deniz samuru da görüntülendi.

Sahilde gezen vatandaşlar, karşılarında nesli tükenmekte olan türler arasında gösterilen deniz samurunu görünce şaşkınlık yaşadı.

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmit Körfezi'nde nesli tükenme tehlikesi altında olan 'deniz samuru' görüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmit Körfezi'nde nesli tükenme tehlikesi altında olan "deniz samuru" görüldü - Son Dakika
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