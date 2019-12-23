İzmit Körfezi'nde ulaşıma lodos engeli - Son Dakika
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İzmit Körfezi'nde ulaşıma lodos engeli

6 saat önce

İzmit Körfezi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren lodos, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

İzmit Körfezi'nde ulaşıma lodos engeli, System.String[]

İzmit Körfezi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren lodos, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Kocaeli Liman Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, bölgede sabah saatlerinde lodosun etkisini artırması sonucu Hereke - Karamürsel karşılıklı yapılan vapur seferleri geçici olarak durduruldu.

Bölgede, İzmit, Gölcük, Değirmendere, Derince, Körfez (Tütünçiftlik) arasında karşılıklı yapılan vapur seferleri normal seyrinde gerçekleştiriliyor.

Gebze Eskihisar - Yalova Topçular arasında hizmet veren arabalı vapur seferlerinde ise herhangi bir aksama yaşanmıyor.

Sabah, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 09:44 Kaynak: AA
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