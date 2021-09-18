İzmit Körfezi'nde yelken yarışları yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Optimist Yelken Trofesi Yarışları, İzmit Körfezi'nde başladı.
Büyükşehir Belediyesinin, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Yelken Federasyonu iş birliğiyle düzenlediği yarışlara, çeşitli illerden 9 kulüpten 7-15 yaş aralığında 41 sporcu katılıyor.
Başiskele sahilinde rüzgarsız geçen ilk gün yelken açamayan yarışmacılar, yarışmanın ikinci gününde rüzgarın günbatısı yönünden saatte 11 kilometre hıza ulaşmasıyla yelkenlerini doldurmaya başladı.
"Optimist junior", "optimist" ve "laser" sınıflarında gerçekleştirilecek yarışların ardından yarın ödül töreni düzenlenecek.
Kaynak: AA
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