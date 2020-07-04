İzmit Körfezi'nde yeni atık kabul tesisi kurulacak - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme AŞ (İZAYDAŞ), 35 ayrı liman işletmesi, yıllık yaklaşık 10 bin gemi hareketi olan İzmit Körfezi'nde, gemilerden kaynaklı petrol ve petrol türevli katı ve sıvı atıklar, pis sular ve çöplerin alınması, depolanması ve bertaraf edilmesi amacıyla yeni atık kabul tesisi kuruyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, atık alım gemileriyle toplanan atıkları, Safi Port Derince Uluslararası Limanı içerisinde yer alan 500 metrekare alandaki mevcut atık kabul tesisine naklederek çalışmalarını yürüten İZAYDAŞ tarafından kapasite ve proses yetersizliği nedeniyle yeni ve modern bir atık kabul tesisinin kurulum çalışmalarına başlanacak.

Safi Port Liman'ında, 1500 metrekare büyüklüğündeki başka bir atık kabul tesisi için alan belirlendi. Ağustos ayı sonunda hizmete başlaması planlanan tesiste, seperatör vasıtasıyla petrol türevli atıkların fiziksel olarak susuzlaştırılması yapılacak.

Petrol türevli sıvı atıkların yüzde 10'u yakıt olarak kullanılacak ve altında su içerecek şekilde susuzlaştırılacak ve oluşan atık sular kurulacak arıtma tesisinde arıtılacak, gemilerden slop da kabul edilecek.

Yeni tesisin işletilmesi aşamasında çevre kirliliğine neden olacak herhangi bir kalıcı zarar ya da etkinin olmaması için kanun ve yönetmeliklere uygun gerekli her türlü tedbir alınacak.

Zemin iyileştirme çalışmaları tamamlanarak inşaat çalışmaları devam eden tesisin, ağustos ayı sonunda hizmete açılması planlanıyor.