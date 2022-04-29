İzmit Körfezi'nde yine gübre kirliliği - Son Dakika
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İzmit Körfezi'nde yine gübre kirliliği

29.04.2022 16:25
İzmit Körfezi'nde yine gübre kirliliği

KOCAELİ'de iki hafta önce bir besi çiftliğinin dereye bıraktığı ve İzmit Körfezi'nde kirliliğe neden olan tonlarca hayvan gübresi sahilden temizlenirken, denizde kalan gübre rüzgar ve dalgaların etkisiyle yeniden kıyıya vurdu.

KOCAELİ'de iki hafta önce bir besi çiftliğinin dereye bıraktığı ve İzmit Körfezi'nde kirliliğe neden olan tonlarca hayvan gübresi sahilden temizlenirken, denizde kalan gübre rüzgar ve dalgaların etkisiyle yeniden kıyıya vurdu. Belediye ekipleri ikinci kez sahili temizliyor.

Gölcük ilçesinde, bir besi firması tarafından iki hafta önce Beyoğlu Deresi'ne bırakılan hayvan gübresi, İzmit Körfezi'nde kirliliğe neden oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle sahilde temizlik yaparken, 360 ton gübre toplandı. Olayla ilgili inceleme başlatan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, derenin üst kesimlerinde tesisleri olan besicilik firmalarını incelemeye aldı. Gübreyi döktüğü tespit edilen firmaya 367 bin TL ceza uygulandı. Rüzgar ve dalgalarla denizdeki hayvan gübresi Kavaklı sahilinde yeniden birikti. Yayılan kötü koku ve kirlilik nedeniyle belediye ekipleri iş makinesiyle ikinci kez bölgede temizlik çalışması başlattı.


İzmit Körfezi'nde yine gübre kirliliği
İzmit Körfezi'nde yine gübre kirliliği
İzmit Körfezi'nde yine gübre kirliliği
İzmit Körfezi'nde yine gübre kirliliği
İzmit Körfezi'nde yine gübre kirliliği
İzmit Körfezi'nde yine gübre kirliliği
İzmit Körfezi'nde yine gübre kirliliği
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmit Körfezi'nde yine gübre kirliliği - Son Dakika


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