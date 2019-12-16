İzmit Körfezi'nde yoğun sis nedeniyle vapur seferleri iptal edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmit Körfezi'nde yoğun sis nedeniyle vapur seferleri iptal edildi - Son Dakika

İzmit Körfezi'nde yoğun sis nedeniyle vapur seferleri iptal edildi

6 saat önce

Kocaeli'de etkili olan sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

İzmit Körfezi'nde yoğun sis nedeniyle vapur seferleri iptal edildi, System.String[]

Kocaeli'de etkili olan sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

Kocaeli Liman Başkanlığından alınan bilgiye göre, bölgede sabah saatlerinde sisin etkisini artırması sonucu görüş mesafesi azaldı.

İzmit Körfezi'nde etkili olan sis nedeniyle Hereke - Karamürsel dışında İzmit, Gölcük, Değirmendere, Derince, Körfez (Tütünçiftlik) arasında karşılıklı yapılan vapur seferleri geçici olarak durduruldu.

Hava koşullarının düzelmesinin ardından seferler normal seyrinde yapılacak.

Gebze Eskihisar - Yalova Topçular arasında hizmet veren arabalı vapur seferlerinde ise herhangi bir aksama yaşanmıyor.

Sis, şehir içi araç trafiğinde de aksamalara neden oldu.

Kocaeli, Körfez, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 10:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Define avcıları mahalleyi köstebek yuvasına çevirdi
Hablemitoğlu ailesinin avukatı: İfadeler umut ışığı yaratabilir Hayvan barınağında tepki çeken görüntüye belediyeden açıklama Ofisinin önünde ölü bulunan eski subayın otopsi sonuçları ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
17:16 Diyabet kalp sağlığını da tehdit ediyor - Son Dakika
17:15 Isparta'da otomobiller çarpıştı 4 yaralı-ek - Son Dakika
17:14 Hayvan barınağında tepki çeken görüntüye belediyeden açıklama - Son Dakika
17:14 CLPA Almanya'da en yeni açık ağ teknolojisini tanıttı - Son Dakika
17:14 İzmir'de 185 şişe sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
16:44 Hablemitoğlu ailesinin avukatı: İfadeler umut ışığı yaratabilir - Son Dakika
16:43 Hayvan barınağında tepki çeken görüntüye belediyeden açıklama - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 17:20:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmit Körfezi'nde yoğun sis nedeniyle vapur seferleri iptal edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]