İzmit Körfezi'nde yoğun sis nedeniyle vapur seferleri iptal edildi - Son Dakika

Kocaeli'de etkili olan sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

Kocaeli Liman Başkanlığından alınan bilgiye göre, bölgede sabah saatlerinde sisin etkisini artırması sonucu görüş mesafesi azaldı.

İzmit Körfezi'nde etkili olan sis nedeniyle Hereke - Karamürsel dışında İzmit, Gölcük, Değirmendere, Derince, Körfez (Tütünçiftlik) arasında karşılıklı yapılan vapur seferleri geçici olarak durduruldu.

Hava koşullarının düzelmesinin ardından seferler normal seyrinde yapılacak.

Gebze Eskihisar - Yalova Topçular arasında hizmet veren arabalı vapur seferlerinde ise herhangi bir aksama yaşanmıyor.

Sis, şehir içi araç trafiğinde de aksamalara neden oldu.