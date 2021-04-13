İzmit Körfezi'nde yunuslardan görsel şölen - Son Dakika

İzmit Körfezi'nde yunuslardan görsel şölen

KOCAELİ - Kocaeli'de İzmit Körfezi'nde sahilin yanı başında avlanan yunus balıkları deniz yüzeyine çıkarak görsel şölen sundu.

Balık popülasyonunun arttığı İzmit Körfezi, yunus balıklarının evi haline geldi. Son dönemlerde İzmit Körfezi'nde daha çok görülmeye başlayan yunus balıkları, son olarak İzmit ilçesinde sahilin yanı başında görsel şölen sundu. İzmit ilçesi Sakapark açıklarında avlanmaları sırasında deniz yüzeyine çıkan yunus balıkları, vatandaşlar tarafından cep telefonları ile görüntülendi.