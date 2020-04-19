İzmit Körfezi'nde yunuslardan şov - Son Dakika

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerle sosyal hayat kısıtlanırken, toplumun büyük bir kısmı zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmıyor. Önlemler nedeniyle kentlerde insan yoğunluğu azalırken, büyük meydanlar ve sahiller hayvanlara kalıyor.

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