İzmit Körfezi'nde yunuslardan şov - Son Dakika

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerle sosyal hayat kısıtlanırken, toplumun büyük bir kısmı zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmıyor. Önlemler nedeniyle kentlerde insan yoğunluğu azalırken, büyük meydanlar ve sahiller hayvanlara kalıyor.Bu önlemler sonrasında deniz trafiğinin azaldığı İzmit Körfezi'nde de yunuslar ortaya çıktı. Yunuslar körfez sularında adeta dans etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından drone ile çekilen görüntüleri paylaşırken, yunusların şovu ilgiyle izlenildi. ?