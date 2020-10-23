İzmit Körfezi'ne 5 bin balık bırakıldı - Son Dakika

İzmit Körfezi'ne 5 bin balık bırakıldı

23.10.2020 14:24
İzmit Körfezi'ne 5 bin balık bırakıldı, System.String[]

İZMİT Körfezi Balıklandırma Projesi kapsamında yaklaşık 5 bin levrek, çupra ve kalkan balığı denize bırakıldı.

İZMİT Körfezi Balıklandırma Projesi kapsamında yaklaşık 5 bin levrek, çupra ve kalkan balığı denize bırakıldı.

İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi'nin üçüncü etabı kapsamında levrek, çupra ve kalkan balıkları denizle buluşturuldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Trabzon Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü ortaklığında üretilen yaklaşık 5 bin balık, Darıca Millet Bahçesi Sahili'nden denize bırakıldı. Törene, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve milli sporcu Şahika Encümen katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "İzmit Körfezimiz başta olmak üzere tatlı sularımızda olta balıkçılığına dönük adımlar atıyoruz. Balık çeşitliliğimizin arttığı her geçen gün balıklandırma çalışmalarımıza da ağırlık veriyoruz. Bu adımlardan birisi İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi'nin üçüncü etabı olan Darıca Sahili'nde balıklarımızı denizle buluşturduk. 2017 ve 2018 yılları içerisinde levrek, kalkan ve çupra balıkları olmak üzere toplam 12 bin adet balık İzmit Körfezi'ne bırakılmıştı. Ancak bu balıklarımızın farklı bir özelliği var. Bu balıklarımız İzmit Körfezi'nden alınıp Trabzon ve Antalya'ya yetiştirildi. Balıklarımızın üzerinde çipleri var. Bunlar yavru balık değil. Böylelikle balıklarımızın ne kadar büyüdüklerini ve nerede olduklarını görebileceğiz" dedi.


- Kocaeli
İzmit Körfezi'ne 5 bin balık bırakıldı
İzmit Körfezi'ne 5 bin balık bırakıldı
İzmit Körfezi'ne 5 bin balık bırakıldı
İzmit Körfezi'ne 5 bin balık bırakıldı
İzmit Körfezi'ne 5 bin balık bırakıldı
İzmit Körfezi'ne 5 bin balık bırakıldı
İzmit Körfezi'ne 5 bin balık bırakıldı

Kocaeli, Darıca, Balık, İzmit, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmit Körfezi'ne 5 bin balık bırakıldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Büyükçekmece'de düşen eğitim uçağını kullanan pilotaj öğrencisi hayatını kaybetti Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinop'ta S-400'lerin test edildiğini doğruladı Esir alınan Ermeni askerinden itiraf: PKK Karabağ'da savaşıyor, askerler aylık 600 dolar maaş alıyor Çiftçi ve hayvancılık destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak 3 gün zorlama hapis cezası alan fenomen Sinem Umaş, emniyete teslim oldu Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince aracı bayi önünde yakmaya kalktı Ermeni komutan cepheden kaçan askerlerini ikna etmeye çalıştı: Görevinize devam edin Rus otel sahibi 15 kişilik grupla basıp kiracısına işkence yaptı
G.Saray Falcao'yu satarsa, bonservisinin yüzde 60'ı Monaco'ya verilecek G.Saray Falcao'yu satarsa, bonservisinin yüzde 60'ı Monaco'ya verilecek         
14:35
Erdoğan'dan Erdoğan'dan "Artan korona vakaları sonrası yeni tedbirler gelecek mi?" sorusuna yanıt         
14:10
FIFA'daki dosyaları nedeniyle Beşiktaş ocak ayında transfer yapamayabilir FIFA'daki dosyaları nedeniyle Beşiktaş ocak ayında transfer yapamayabilir         
13:57
İstanbul'daki toplantıya çağrılmayan İmamoğlu suskunluğunu bozdu: Büyük nezaketsizlik İstanbul'daki toplantıya çağrılmayan İmamoğlu suskunluğunu bozdu: Büyük nezaketsizlik         
13:52
Son dakika: Kayseri'deki bombalı saldırının faili PKK'lı terörist Irak'ta yakalanıp Türkiye'ye getirildi Son dakika: Kayseri'deki bombalı saldırının faili PKK'lı terörist Irak'ta yakalanıp Türkiye'ye getirildi         
12:21
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki pandemi toplantısına çağrılmayan İmamoğlu'yla görüşecek Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki pandemi toplantısına çağrılmayan İmamoğlu'yla görüşecek         
11:49
Nihat Hatipoğlu'nu şaşkına çeviren olay: Sokaktan hayretler içinde geçtim Nihat Hatipoğlu'nu şaşkına çeviren olay: Sokaktan hayretler içinde geçtim         
11:26
Bakan Koca'nın açıklamalarının ardından İstanbul'da uzun test kuyrukları oluştu Bakan Koca'nın açıklamalarının ardından İstanbul'da uzun test kuyrukları oluştu         
11:12
Kemar Roofe, orta sahadan attığı golle Avrupa Ligi'ne damga vurdu Kemar Roofe, orta sahadan attığı golle Avrupa Ligi'ne damga vurdu         
10:44
Konya-Antalya yolunu 26 km daha kısaltacak tünelde sona geliniyor Konya-Antalya yolunu 26 km daha kısaltacak tünelde sona geliniyor         
10:35
İstanbul'daki filyasyon ekipleri anlattı: Aşure dağıtan bir teyze, 18 kişilik apartmanın izolasyona alınmasına neden oldu İstanbul'daki filyasyon ekipleri anlattı: Aşure dağıtan bir teyze, 18 kişilik apartmanın izolasyona alınmasına neden oldu         
10:12
İyi niyetinin kurbanı oldu: Eksik adres nedeniyle darbedilen kuryenin yaşama şansı milyonda bir İyi niyetinin kurbanı oldu: Eksik adres nedeniyle darbedilen kuryenin yaşama şansı milyonda bir         
09:57
Kocasını başka bir kadının evinde yakalayan eş, mahalleyi ayağa kaldırdı Kocasını başka bir kadının evinde yakalayan eş, mahalleyi ayağa kaldırdı         
09:28
Eşinden şiddet gördüğünü iddia eden Lübnanlı Ramadan, çocuklarıyla huzur içinde yaşamak istiyor Eşinden şiddet gördüğünü iddia eden Lübnanlı Ramadan, çocuklarıyla huzur içinde yaşamak istiyor         
09:28
İki kardeşin ürettiği kilitli pizza kutusuna salgında yoğun ilgi: 70 il ve 5 ülkeye satıyorlar İki kardeşin ürettiği kilitli pizza kutusuna salgında yoğun ilgi: 70 il ve 5 ülkeye satıyorlar         
09:27
Lezbiyen eşi ve onun sevgilisi tarafından kiralık katil tutularak vurulan koca, hayatını kaybetti Lezbiyen eşi ve onun sevgilisi tarafından kiralık katil tutularak vurulan koca, hayatını kaybetti         
08:38
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar         
02:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2020 14:46:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmit Körfezi'ne 5 bin balık bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei