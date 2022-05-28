İZMİT KÖRFEZİ'NE 6 BİN BALIK DAHA BIRAKILDI -- - Son Dakika
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İZMİT KÖRFEZİ'NE 6 BİN BALIK DAHA BIRAKILDI --

28.05.2022 13:04

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Körfezi'nin balıklandırılması için 2017 yılından bu yana gerçekleştirilen proje kapsamında, denize 6 bin balık daha bırakıldı.

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Körfezi'nin balıklandırılması için 2017 yılından bu yana gerçekleştirilen proje kapsamında, denize 6 bin balık daha bırakıldı. İzmit Körfezi'ne bırakılan balık sayısı 30 bine ulaştı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Körfezi'ndeki balık çeşitliliğinin artırılması amacıyla 2017 yılında başlatılan İzmit Körfezi'ni Balıklandırma Projesi'nin beşinci etabı, bugün Gölcük Değirmendere Sahili'nde düzenlenen tören ile gerçekleştirildi. Törene Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve vatandaşlar katıldı. Proje kapsamında denize 2 bin kalkan, 2 bin çupra ve 2 bin levrek olmak üzere 6 bin balık bırakıldı. Bugüne kadar İzmit Körfezi'ne 30 bin balık bırakılmış oldu.

'BALIKLARIN ÜZERİNE ÇİPLER TAKARAK TAKİP EDİYORUZ'

Marmara Denizi'nin kurtarılması noktasında önemli bir proje yaptıklarını belirten Tahir Büyükakın, 'Biz denizi yaptığımız arıtma tesisleriyle, havadan, karadan, denizden denetimlerle bir taraftan korumaya çalışıyoruz. Diğer taraftan da denizdeki biyo çeşitliliği artırmak, balık çeşitliliğini ve sayısını artırmak için de balıklandırma projesine 2017'den beri devam ediyoruz. Bugüne kadar 24 bin balık denize bırakılmıştı. Bugünkü etkinlikle beraber toplam 30 bin balık denize ulaşmış olacak. Bazı balıkların üzerine çipler takarak takip ediyoruz. Belli bir sürenin sonunda buradaki balıkçılar tarafından avlandığını da tespit etme imkanımız oluyor. Balıkçılığa da ciddi manada katkısı olduğunu görüyoruz. Bir taraftan denizdeki balık popülasyonu artarken, diğer taraftan da balıkçılarımıza katkı sağlamış oluyoruz. Gerçekten Marmara Denizi'ni canlandırmak açısından son derece kıymetli bir proje' dedi.

'BU SENE YOĞUN BİR MÜSİLAJ PROBLEMİ YAŞANMAYACAK'

Marmara Denizi'nde bu yıl müsilaj sorunu yaşanmayacağını ifade eden Büyükakın, 'Biz Marmara Belediyeler Birliği olarak bir bilim heyeti oluşturmuştuk. Çevre Bakanlığımızla birlikte oluşturduğumuz bu heyeti yaptığı çalışmaları, bir kez daha Ankara'da yaptığımız toplantı ile değerlendirdik. O toplantıda bu sene denizde yoğun bir müsilaj problemi yaşanmayacağı ortaya çıktı. Daha önce Çevre Bakanımız tarafından açıklanmış olan 22 maddelik eylem planı detaylı bir şekilde takip ediliyor. Arıtma tesislerinin yapılması burada en hayati öneme sahip konulardan bir tanesi. O konuda da, Çevre Bakanlığı'nın TBMM'de bir yasal düzenleme çalışması devam ediyor. O bittiğinde arıtma tesislerinin ve eylem planındaki diğer maddelerin hayata geçirilmesi ile ilgili de çok ciddi mesafeler kat edilecek. Bütün belediyelerimiz eylem planına sıkı sıkıya bağlı kalıyor. Çevre Bakanlığımız da bunu takip ediyor' şeklinde konuştu.

İZMİT KÖRFEZİ'NE 6 BİN BALIK DAHA BIRAKILDI --
İZMİT KÖRFEZİ'NE 6 BİN BALIK DAHA BIRAKILDI --
İZMİT KÖRFEZİ'NE 6 BİN BALIK DAHA BIRAKILDI --
İZMİT KÖRFEZİ'NE 6 BİN BALIK DAHA BIRAKILDI --
İZMİT KÖRFEZİ'NE 6 BİN BALIK DAHA BIRAKILDI --
İZMİT KÖRFEZİ'NE 6 BİN BALIK DAHA BIRAKILDI --
İZMİT KÖRFEZİ'NE 6 BİN BALIK DAHA BIRAKILDI --
İZMİT KÖRFEZİ'NE 6 BİN BALIK DAHA BIRAKILDI --
İZMİT KÖRFEZİ'NE 6 BİN BALIK DAHA BIRAKILDI --
İZMİT KÖRFEZİ'NE 6 BİN BALIK DAHA BIRAKILDI --
İZMİT KÖRFEZİ'NE 6 BİN BALIK DAHA BIRAKILDI --
İZMİT KÖRFEZİ'NE 6 BİN BALIK DAHA BIRAKILDI --
İZMİT KÖRFEZİ'NE 6 BİN BALIK DAHA BIRAKILDI --
İZMİT KÖRFEZİ'NE 6 BİN BALIK DAHA BIRAKILDI --
İZMİT KÖRFEZİ'NE 6 BİN BALIK DAHA BIRAKILDI --

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: İZMİT KÖRFEZİ'NE 6 BİN BALIK DAHA BIRAKILDI -- - Son Dakika
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