Son Dakika Haberleri: İzmit Körfezi'ne Flamingo Akını

İzmit Körfezi'ne Flamingo Akını

1 saat önce

İZMİT Körfezi, göç eden su kuşlarının dinlenmek ve beslenmek amacıyla mola verdikleri uğrak yerine dönüştü.

İzmit Körfezi'ne Flamingo Akını, System.String[]
İZMİT Körfezi, göç eden su kuşlarının dinlenmek ve beslenmek amacıyla mola verdikleri uğrak yerine dönüştü. Yüzlerce flamingo İzmit Körfezi'ne akın etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit Fuarı arkasındaki kesimde kuşlara ayırdığı sulak alan, birbirinden farklı su kuşlarıyla doldu. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 5 Aralık 2006 tarihinde İzmit Körfezi'nde sulak alan olarak ilan edilen bölümde 150 farklı kuş türü barınıyor. Göç eden su kuşlarının dinlenmek ve beslenmek amacıyla mesken tuttuğu körfez, şu anda flamingoları ağırlıyor. Besin açısından zengin bölgede flamingolar, denizin dibini tarayarak karınlarını doyururken, körfez sahilinde renkli görüntüler oluştu.

- Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:42 Kaynak: DHA

Kocaeli, İzmit, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Milletvekili, Bugüne Kadar Ülkesine Dönen Suriyeli Sayısını Açıkladı Yağışlar Çiftçinin Yüzünü Güldürdü

Borsada Bu Hafta En Çok Kazandıran Hisse Senedi Ford Otosan Oldu Son Dakika! Fransa'nın Başkenti Paris'teki Fırında Patlama: 2'si Ağır 20 Kişi Yaralandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 12:53:44. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmit Körfezi'ne Flamingo Akını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]