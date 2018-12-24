Son Dakika Haberleri: İzmit Körfezi'ne Gemiden Palm Yağı Sızması

İzmit Körfezi'ne Gemiden Palm Yağı Sızması

59 dakika önce

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir limanda, gemiden denize sızan ve donarak kıyıya ulaşan palm yağı kütlelerini temizlemek için çalışma gerçekleştiriliyor.

İzmit Körfezi'ne Gemiden Palm Yağı Sızması, System.String[]
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir limanda, gemiden denize sızan ve donarak kıyıya ulaşan palm yağı kütlelerini temizlemek için çalışma gerçekleştiriliyor.

Alınan bilgiye göre, Kirazlıyalı'da bir limanda gemiden palm yağı aktarıldığı sırada sızıntı nedeniyle deniz yüzeyinde donan yağ kütleleri kirliliğe neden oldu.

Liman Başkanlığı ekiplerince, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı kontrolünde temizlik çalışması başlatıldı.

Palm yağının yayılmaması için kıyıya yakın bir bölgede denize bariyer çeken ekipler, zodyak botlarla deniz yüzeyindeki yağ kütlelerini kepçeyle topladı. Bölgede temizlik çalışmaları devam ediyor.

Liman çevresindeki kirliliği gören vatandaşların dün haber vermesi üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında, limanda palm yağı aktarıldığı sırada sızıntı nedeniyle deniz yüzeyinin kirlendiği tespit edilmiş, kirliliğe neden olduğu gerekçesiyle Singapur bandıralı gemiye 400 bin lira ceza kesilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:38 Kaynak: AA

Körfez, Kocaeli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Görevdeyken Trafik Kazasında Şehit Olan Polisle İlgili Kahreden Detay: 3 Ay Sonra Evlenecekti Yeni Ordu Stadı, Önümüzdeki Sezon Hizmete Girecek

Kıskanç Koca, Abisinden Kıskandığı Eşini Spor Salonu Önünde Pompalı Tüfekle Vurdu Oyuncu Metin Akpınar: Cumhurbaşkanımızı Hedef Gösteren Hareketimiz Olamaz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 17:37:11. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmit Körfezi'ne Gemiden Palm Yağı Sızması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]