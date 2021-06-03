KOCAELİ İZMİT KÖRFEZİ'Nİ KİRLETEN GEMİYE 1 MİLYON 301 BİN LİRA CEZA - Son Dakika

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi'nin deniz uçağıyla yaptığı denetim sırasında İzmit Körfezi'ne atık bırakan gemi tespit edildi. Denize balast döktüğü belirlenen gemiye 1 milyon 301 bin lira ceza kesildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin, İzmit Körfezi'ni temiz tutmak amacıyla deniz uçağıyla havadan yaptığı denetim sırasında denize kirleten gemi tespit edildi. Deniz uçağı pilotlarının, Demiryeri mevkiinde demirli bulunan Türk bandıralı 'Mega D' isimli kuru yük gemisinin denizi kirlettiğini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na iletti. Tekneyle geminin yanına giden ekipler, geminin balast döktüğünü belirledi. Gemiden numuneler alınırken, ekipler gemiye 1 milyon 301 bin lira para cezası uyguladı.