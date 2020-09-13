İzmit Körfezi'ne göçmen kuşlar akın etti - Son Dakika

İzmit Körfezi'ne göçmen kuşlar akın etti

İzmit Körfezi'ne göçmen kuşlar akın etti Sahil şeridini dolduran binlerce kuşu gören cep telefonuna sarılıyor Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sulak alan olarak ilan edilen İzmit Körfezi'nin sahil şeridine göç eden su kuşları avlanmak için akın etti.

İzmit Körfezi'ne göçmen kuşlar akın etti, System.String[]

İzmit Körfezi'ne göçmen kuşlar akın etti

Sahil şeridini dolduran binlerce kuşu gören cep telefonuna sarılıyor

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sulak alan olarak ilan edilen İzmit Körfezi'nin sahil şeridine göç eden su kuşları avlanmak için akın etti. Denizin üstünü kaplayan onlarca farklı türdeki kuşları gören vatandaşlar ise cep telefonuna sarılıyor.

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 5 Aralık 2006 tarihinde İzmit Körfezi'nde sulak alan olarak ilan edilen 'İzmit Körfezi Kuş Cenneti' binlerce kuş türü ile doldu. İzmit ilçesinde İzmit Körfezi'nin doğu kıyısında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 24 saat boyunca gözetim altında tutulan sulak alan son baharın gelmesi ile göç eden su kuşlarına ev sahipliği yapıyor. Yeşilbaş ördek, turna, sakarmeke, elmabaş patka, boz ördek, kaşık gaga, suna ve balıkçıl, flamingo gibi birçok su kuşu bölgeye akın etti. Sahili kaplayan kuşlar, renkli görüntülerin de oluşmasına sahne oldu. Denizin üstünü kaplayan kuşlar vatandaşların da ilgi odağı oldu. Denizde bulunan binlerce kuşu gören vatandaşlar ise fotoğraf çekip öz çekim yaparak manzarayı ölümsüzleştiriyor.

"İlgimizi çektiği için görmeye geliyoruz"

Denizde binlerce kuşu görünce şaşırdıklarını söyleyen vatandaşlar ise yaşanan durumun ilgilerini çektiğini söylediler. Konya'dan çalışmak için Kocaeli'ye gelen İbrahim Kütük, denizin üstündeki kuş sürülerini görünce şaşırdığını ifade ederek, "Sabah yürüyüşe çıktık, kuşlar ilgimizi çekti. Bakmaya geldik. Bizim orada göl var. Gölde böyle kuşlar yok. Biz de ilgimizi çektiği için görmeye geliyoruz. Biz de gelip fotoğraf, video çektik" dedi.

Kocaeli, Aralık, İzmit, GÖÇ, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 12:19 - Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İzmit Körfezi'ne göçmen kuşlar akın etti - Son Dakika

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