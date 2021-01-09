İzmit Körfezi'ni kirleten 6 gemiye 5 milyon 800 bin lira ceza - Son Dakika

İzmit Körfezi'ni kirleten 6 gemiye 5 milyon 800 bin lira ceza

İzmit Körfezi\'ni kirleten 6 gemiye 5 milyon 800 bin lira ceza
Son Güncelleme: 09.01.2021 08:52

İzmit Körfezi'ni kirleten 6 gemiye 5 milyon 800 bin lira ceza KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi'ni temiz tutmak amacıyla 2006 yılında bu yana deniz uçağıyla havadan denetimlerini sürdürüyor.

İzmit Körfezi'ni kirleten 6 gemiye 5 milyon 800 bin lira ceza

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi'ni temiz tutmak amacıyla 2006 yılında bu yana deniz uçağıyla havadan denetimlerini sürdürüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Hizmetleri Müdürü Birol Balcı, "2006 yılından itibaren 470 gemiye 35 milyon ceza kesildi. 2020 yılında ise 6 gemiye, 5 milyon 800 bin lira ceza uyguladık" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait deniz kontrol uçağıyla İzmit Körfezi'nin temiz tutulması amacıyla körfeze giriş yapan gemiler ve sanayi kuruluşları denetleniyor. İzmit Seka Park alanından kalkış yapan deniz uçağı, körfeze dökülen tüm suları ve körfeze giren gemileri kontrol ediyor. 2006 yılından bu yana havadan yapılan denetimler sayesinde gemiler sintine atıklarını bırakmamaya başladı. Havadan yapılan denetimlerin yanı sıra denizde ise teknelerle denetimler yapılıyor.

2006 yılından itibaren denetimleri devam ettiklerini söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Hizmetleri Müdürü Birol Balcı, "Bu denetimlerimizi bir kontrol teknesi ve deniz uçağıyla sağlıyoruz. 7/24 esasına bağlı olarak çalışıp denizimizde denetleme yapıyoruz. Deniz araçları yani gemileri denetliyoruz ve onların illegal deşarjları varsa bunlara müdahalede bulunup ceza uyguluyoruz. Denetimler sayesinde illegal deşarjlar çok çok azaldı. Artık bilerek kirletme yapılmıyor. Ancak kirletme bilerek yapılmıyor ve kaza ile istisnai durumlarda bunlar oluşuyor. Bunu da cezaların yüksek olması da etkili oluyor" dedi.

Gemilerin yanı sıra kıyı tesislerinden kaynaklanan kirliliklere de baktıklarını ifade eden Balcı, "Biz 2006 yılından itibaren 470 gemiye 35 milyon ceza kesildi. 2020 yılında ise 6 gemiye 5 milyon 800 bin lira ceza uyguladık. Denetimlerimizde gemilerden kaynaklanan kirliliklere de sadece bakmıyoruz. Aynı zamanda endüstriden yani kıyı tesisinden kaynaklanan kirliliklere de bakıyoruz. Onları tespit ettiğimizde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüze yolluyoruz. İdari yaptırım kararı vermesi için. Bunun yanı sıra orman yangınlarını da ilk başlangıçta tespit ediyoruz, bu da ciğerlerimizin yanmasını engelliyor." diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmit Körfezi'ni kirleten 6 gemiye 5 milyon 800 bin lira ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmit Körfezi'ni kirleten 6 gemiye 5 milyon 800 bin lira ceza - Son Dakika
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