İZMİT KÖRFEZİ'Nİ KİRLETEN GEMİYE 1 MİLYON 746 BİN TL CEZA - Son Dakika
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İZMİT KÖRFEZİ'Nİ KİRLETEN GEMİYE 1 MİLYON 746 BİN TL CEZA

20.05.2022 18:21

İZMİT Körfezi'nde deniz uçağı ile yapılan kontrol sırasında denizi kirlettiği belirlenen gemiye 1 milyon 746 bin 429 TL ceza kesildi.

İZMİT Körfezi'nde deniz uçağı ile yapılan kontrol sırasında denizi kirlettiği belirlenen gemiye 1 milyon 746 bin 429 TL ceza kesildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'ne bağlı deniz uçağıyla yapılan kontrol sırasında, İzmit Körfezi Yılport Yarımca Limanı'nda demirli bir geminin balast döktüğü tespit edildi. Komorlar bandıralı 'Artey' isimli kuru yük gemisine 1 milyon 746 bin 429 TL ceza kesildi. Kirliliğin yayılmasını önlemek amacıyla gemi çevresine bariyerler çekilerek önlem alındı.

İZMİT KÖRFEZİ'Nİ KİRLETEN GEMİYE 1 MİLYON 746 BİN TL CEZA
İZMİT KÖRFEZİ'Nİ KİRLETEN GEMİYE 1 MİLYON 746 BİN TL CEZA
İZMİT KÖRFEZİ'Nİ KİRLETEN GEMİYE 1 MİLYON 746 BİN TL CEZA
İZMİT KÖRFEZİ'Nİ KİRLETEN GEMİYE 1 MİLYON 746 BİN TL CEZA
İZMİT KÖRFEZİ'Nİ KİRLETEN GEMİYE 1 MİLYON 746 BİN TL CEZA
İZMİT KÖRFEZİ'Nİ KİRLETEN GEMİYE 1 MİLYON 746 BİN TL CEZA

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: İZMİT KÖRFEZİ'Nİ KİRLETEN GEMİYE 1 MİLYON 746 BİN TL CEZA - Son Dakika
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