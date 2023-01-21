İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 12 milyon 596 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 12 milyon 596 bin lira ceza kesildi

21.01.2023 20:27
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 12 milyon 596 bin lira ceza kesildi

Kocaeli'de İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 12 milyon 596 bin 461 lira ceza uygulandı.

Kocaeli'de İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 12 milyon 596 bin 461 lira ceza uygulandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, deniz uçağıyla gerçekleştirilen denetimlerde Liberya bandıralı "Lodestar" adlı kuru yük gemisinin petrol türevi kimyasal maddeyi denize tahliye ederek kirlilik oluşturduğu tespit edildi.

Körfez ilçesi Hereke mevkisinde bir limanda bulunan gemiye 12 milyon 596 bin 461 lira ceza kesildi.

Geminin etrafında önlem alan ekipler, denizde temizlik çalışması başlattı.

Kaynak: AA
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İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 12 milyon 596 bin lira ceza kesildi İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 12 milyon 596 bin lira ceza kesildi DENİZE KİRLETEN GEMİ HAVADAN TESPİT EDİLDİ, 12 MİLYON 596 BİN TL CEZA KESİLDİ DENİZE KİRLETEN GEMİ HAVADAN TESPİT EDİLDİ, 12 MİLYON 596 BİN TL CEZA KESİLDİ

Liberya, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 12 milyon 596 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

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