İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 2 milyon 380 bin 118 lira ceza kesildi

Kocaeli'de İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 2 milyon 380 bin 118 lira ceza uygulandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, İzmit Körfezi'nde denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde, Türk bandıralı "Ondina" adlı geminin denizi kirlettiği belirlendi.
Körfezi kirleten gemiye 2 milyon 380 bin 118 lira ceza kesildi.
Gemi etrafında önlem alan ekipler, denizde temizlik çalışması başlattı.
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