İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 2 milyon 447 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

İzmit Körfezi'ni kirlettiği tespit edilen gemiye, 2 milyon 447 bin 568 lira ceza uygulandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2006 yılında Belediye Başkanlığına yapılan yetki devrine istinaden İzmit Körfezi'nde gemilerden kaynaklanabilecek deniz kirliliklerine yönelik denetimler sürüyor.

Kontrol teknesiyle gerçekleştirilen denetimde, İzmit Demir Yeri mevkisinde bulunan "Malta" bandıralı "FATİH" isimli kuru yük gemisinin güvertesinin yıkandığı sırada atık suların güverteden denize deşarj edildiği belirlendi.

İzmit Körfezi'ne evsel atık su dökerek kirlettiği tespit edilen gemiye, 2 milyon 447 bin 568 lira ceza kesildi.

Deniz kirliliğine sebebiyet veren gemiden numuneler alınarak, yetkili laboratuvara gönderildi.