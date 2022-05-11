İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 2 milyon 447 bin TL ceza - Son Dakika
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İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 2 milyon 447 bin TL ceza

11.05.2022 12:47
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 2 milyon 447 bin TL ceza

Kocaeli'de İzmit Körfezi'ni kirlettiği tespit edilen gemiye 2 milyon 447 bin 568 TL ceza kesildi.

Kocaeli'de İzmit Körfezi'ni kirlettiği tespit edilen gemiye 2 milyon 447 bin 568 TL ceza kesildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler İzmit Körfezi'nde gemilerden kaynaklanabilecek deniz kirliliklerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede yapılan kontroller esnasında İzmit Demiryeri mevkiinde bulunan 'Fatih' isimli Malta bandıralı kuru yük gemisinin, güverte yıkaması esnasında atık suları denize deşarj ettiği tespit edildi. Deniz kirliliğine sebebiyet verdiği belirlenen gemiye 2 milyon 447 bin 568 TL ceza uygulandı.

(Adil Özdemir - Ömer Faruk Kıyak - İHA)

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 2 milyon 447 bin TL ceza
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 2 milyon 447 bin TL ceza
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 2 milyon 447 bin TL ceza
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 2 milyon 447 bin TL ceza

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türk Lirası, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 2 milyon 447 bin TL ceza - Son Dakika
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