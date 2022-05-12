DENİZİ KİRLETEN GEMİYE 3 MİLYON 108 BİN LİRA CEZA - Son Dakika

İZMİT Körfezi'nde uçakla yapılan kontrol sırasında denizi kirlettiği belirlenen gemiye 3 milyon 108 bin lira ceza kesildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'nın deniz uçağıyla havadan yaptığı kontrol sırasında, İzmit Körfezi Eskihisar açıklarında denize atık su boşaltan gemi tespit edildi. Haber verilmesi üzerine tekne ile geminin yanına gidilerek numuneler alındı. Denize kirleten Liberya bandıralı gemiye 3 milyon 108 bin 530 lira ceza kesildi. Denizde temizleme çalışmalarına başlandı.

GÖRNÜTÜ DÖKÜMÜ

Havadan çekilen görüntüler

Geminin denize atık boşaltması

HABER: KOCAELİ, (DHA)