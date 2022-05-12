İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3 milyon 108 bin lira ceza uygulandı - Son Dakika
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İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3 milyon 108 bin lira ceza uygulandı

12.05.2022 18:46

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3 milyon 108 bin lira ceza uygulandıKOCAELİ İzmit Körfezi'ni kirlettiği tespit edilen gemiye, 3 milyon 108 bin 530 lira ceza uygulandı.

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3 milyon 108 bin lira ceza uygulandı

KOCAELİ İzmit Körfezi'ni kirlettiği tespit edilen gemiye, 3 milyon 108 bin 530 lira ceza uygulandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler İzmit Körfezi'nde gemilerden kaynaklanabilecek deniz kirliliklerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri Eskihisar Demiryeri mevkiinde denetim yaptı. Denetim sırasında Liberya bandıralı geminin deniz kirliliğine sebep olduğu tespit edildi. Liberya bandıralı gemiye 3 milyon 108 bin 530 TL ceza kesildi.

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3 milyon 108 bin lira ceza uygulandı
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3 milyon 108 bin lira ceza uygulandı
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3 milyon 108 bin lira ceza uygulandı
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3 milyon 108 bin lira ceza uygulandı

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Liberya, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3 milyon 108 bin lira ceza uygulandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3 milyon 108 bin lira ceza uygulandı - Son Dakika
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