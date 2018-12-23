Son Dakika Haberleri: İzmit Körfezi'ni Kirleten Gemiye 400 Bin Lira Ceza

İzmit Körfezi'ni Kirleten Gemiye 400 Bin Lira Ceza

39 dakika önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, İzmit Körfezi'ni kirlettiği gerekçesiyle bir gemiye 400 bin lira para cezası uygulandı.

İzmit Körfezi'ni Kirleten Gemiye 400 Bin Lira Ceza, System.String[]
Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, İzmit Körfezi'ni kirlettiği gerekçesiyle bir gemiye 400 bin lira para cezası uygulandı.


Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Körfez ilçesinde bir limanda gemiden palm yağı aktarıldığı sırada sızıntı olduğu, donan yağın kütleler halinde kıyıya ulaştığı bildirildi.


Liman çevresindeki kirliliği gören vatandaşlarca haber verilmesi üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri ile gemi personelinin, beyaz kütleler halinde kıyıya vuran palm yağını topladığı belirtilen açıklamada, Singapur bandıralı gemiye 400 bin lira ceza kesildiği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 08:44 Kaynak: AA

Körfez, Kocaeli, İzmit, Güncel
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