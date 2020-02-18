İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 635 bin lira ceza - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 635 bin lira ceza - Son Dakika

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 635 bin lira ceza

7 saat önce

İzmit Körfezi'ni kirleten Panama bandıralı gemiye 635 bin 614 lira para cezası kesildi.

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 635 bin lira ceza, System.String[]

İzmit Körfezi'ni kirleten Panama bandıralı gemiye 635 bin 614 lira para cezası kesildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İzmit Körfezi'ni temiz tutmak için gemilerden ve deniz araçlarından kaynaklanan deniz kirliliği denetimleri, deniz kontrol uçağıyla gerçekleştiriliyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, denetim sırasında Körfez ilçesinde bir limanda bulunan gemiyi kontrol etti.

Ekipler, limanda bağlı bulunan geminin İzmit Körfezi'ne kirli balast döktüğünü tespit etti.

Gerekli numuneleri alan ekipler, Panama bandıralı "BISKRA" adlı gemiye 635 bin 614 lira para cezası uyguladı.

İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:38 Kaynak: AA
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