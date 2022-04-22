İzmit Körfezi'ni kirleten tanker gemiye 5 milyon 882 bin liralık para cezası - Son Dakika
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İzmit Körfezi'ni kirleten tanker gemiye 5 milyon 882 bin liralık para cezası

22.04.2022 02:05

İzmit Körfezi'ni kirlettiği tespit edilen tanker gemiye, 5 milyon 882 bin 542 lira para cezası uygulandı.

İzmit Körfezi'ni kirlettiği tespit edilen tanker gemiye, 5 milyon 882 bin 542 lira para cezası uygulandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler tarafından, İzmit Körfezi'nde deniz uçağıyla denetim gerçekleştirildi.

Denetimler esnasında, bir geminin İzmit Körfezi'ne petrol türevi ürünler döktüğü ve denizi kirlettiği tespit edildi.

"Chem Premier" isimli Liberya bandıralı tanker gemiye, çevreyi kirlettiği gerekçesiyle 5 milyon 882 bin 542 lira para cezası kesildi.

Belediye ekipleri, kirliliğin denizde yayılmasını önlemek için gemi çevresine bariyerler çekerek önlem aldı.

İzmit Körfezi'ni kirleten tanker gemiye 5 milyon 882 bin liralık para cezası
İzmit Körfezi'ni kirleten tanker gemiye 5 milyon 882 bin liralık para cezası
İzmit Körfezi'ni kirleten tanker gemiye 5 milyon 882 bin liralık para cezası
İzmit Körfezi'ni kirleten tanker gemiye 5 milyon 882 bin liralık para cezası

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmit Körfezi'ni kirleten tanker gemiye 5 milyon 882 bin liralık para cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmit Körfezi'ni kirleten tanker gemiye 5 milyon 882 bin liralık para cezası - Son Dakika
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