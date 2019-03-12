Son Dakika Haberleri: İzmit Körfezi'nin Geleceği İçin Önemli Sempozyum

İzmit Körfezi'nin Geleceği İçin Önemli Sempozyum

1 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan "İzmit Körfezi'nin Balıkçılığı ve Sürdürülebilir Hale Getirilmesi" projesinin kapanış sempozyumu 13 Mart Çarşamba günü yapılacak.

İzmit Körfezi'nin Geleceği İçin Önemli Sempozyum, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit Körfezi'nde balık popülasyonun arttırılması ve balıkçılığın yeni nesiller tarafından devam ettirilmesi için "İzmit Körfezi'nin Balıkçılığı ve Sürdürülebilir Hale Getirilmesi" projesini başlattı. Proje kapsamında balıkçılığın sorunlarının tartışıldığı ve çözüm önerilerinin arandığı 2 çalıştay gerçekleştirildi. Projenin kapanış sempozyumu 13 Mart Çarşamba günü saat 09.30'da Ramada Otel'de geniş bir katılım ile yapılacak.

PROJE ORTAKLARI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, öncülüğünde gerçekleştirilen "İzmit Körfezi'nin Balıkçılığı ve Sürdürülebilir Hale Getirilmesi" projesi Kocaeli Valiliği, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kocaeli Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği, Kocaeli Sportif Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği iş birliği ile yapılıyor.

KAPANIŞ SEMPOZYUMU

Projenin başlatıldığı ilk günden bu yana amatör, sportif, ticari balıkçılar, dernekler, STK temsilcileri ve su ürünleri kooperatiflerinin katıldığı 2 çalıştay yapıldı. Çalıştaylarda ilgili kurumlar arasında İzmit Körfezinin balıkçılığının sorunları ve sürdürülebilir hale getirilmesi için fikir alışverişinde bulunuldu. Çalıştayların sonuç bildirgesi kapanış sempozyumunda deklare edilecek. Ayrıca, yapılan tüm çalışmalar rapor kitap haline getirilerek basılmış hali kapanış sempozyumunda dağıtılacak.

"DERİNLERDE Kİ YAŞAM, İZMİT KÖRFEZİ"

Sempozyumda İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesinden Prof. Dr. Firdevs Saadet Karakulak, "İzmit Körfezi'nin Balıkçılığı ve Sürdürülebilir Hale Getirilmesi" konulu sunum yapacak. Sualtı Görüntüleme Yönetmeni

Tahsin Ceylan tarafından çekilen "Derinlerdeki Yaşam; İzmit Körfezi" filmi izletilecek. Değerlendirme konuşmalarının ardından "Derinlerdeki Yaşam; İzmit Körfezi" Fotoğraf Sergisi açılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:39 Kaynak: Bültenler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, İzmit, Güncel
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