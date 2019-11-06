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İzmit Körfezi'nin sevimli yunusları

7 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince başlatılan çevre projeleriyle temizlenen İzmit Körfezi'nde görülen yunuslar, izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

İzmit Körfezi'nin sevimli yunusları, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince başlatılan çevre projeleriyle temizlenen İzmit Körfezi'nde görülen yunuslar, izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

İzmit Körfezi'nde sabah saatlerinde görülen yunuslar, kıvrak hareketleriyle, vatandaşları kendilerine hayran bıraktı.

Suyun içinde adeta dans eden yunuslara martılar da eşlik etti.

Büyükşehir Belediyesinin deniz suyu kalitesini yükseltmek ve deniz canlıları popülasyonunu artırmak amacıyla hayata geçirdiği projeler sayesinde İzmit Körfezi büyük oranda temizlendi.

Çevre yatırımlarıyla da yeni bir görünüm kazanan İzmit Körfezi, kentte yaşayanların yanı sıra çevre illerden gelenlerin de gözde mekanlarından biri haline geldi.

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 5 Aralık 2006'da İzmit Körfezi'nde sulak alan ilan edilen bölüm ise "kuş turizmi" için alternatif bir merkez oldu.

Kocaeli, Sabah, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:26 Kaynak: AA
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