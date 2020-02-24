İzmit Körfezi'nin "sevimli yunusları" renkli görüntüler oluşturdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmit Körfezi'nin 'sevimli yunusları' renkli görüntüler oluşturdu - Son Dakika

İzmit Körfezi'nin "sevimli yunusları" renkli görüntüler oluşturdu

7 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince başlatılan çevre projeleriyle temizlenen İzmit Körfezi'nde yunuslar, kendilerini izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

İzmit Körfezi'nin

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince başlatılan çevre projeleriyle temizlenen İzmit Körfezi'nde yunuslar, kendilerini izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

İzmit Körfezi Karamürsel açıklarında görülen yunuslar, kıvrak hareketleriyle vatandaşları kendilerine hayran bıraktı.

Martıların da eşlik ettiği yunusların sudaki dansları, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Büyükşehir Belediyesinin deniz suyunun kalitesini yükseltmek ve deniz canlıları popülasyonunu artırmak amacıyla hayata geçirdiği projeler sayesinde, İzmit Körfezi büyük oranda temizlendi.

Geçmişte binlerce canlıyı barındıran İzmit Körfezi, çevre yatırımlarıyla yeni bir görünüm kazandı.

Karamürsel, Kocaeli, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:40 Kaynak: AA
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